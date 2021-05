Wird Kim ein neues Gesangstalent?

Soap-Check

Während bei «Krass Schule» eine Gesangskarriere gestartet wird, wollen Britta und Robert bei «Unter Uns» einen Betriebsrat gründen.

Ellen braucht David für ihre Suche nach seltenen Baumflechten, mit denen sie einen Kochwettbewerb gewinnen will. Aber die beiden verlaufen sich in der Heide und müssen dort übernachten. Am nächsten Morgen hat Ellen die Flechten gefunden. David ist hingegen bei diesem Ausflug auf etwas anderes gestoßen: seine Gefühle für Ellen. Amelie findet heraus, dass ihr neuer Gast in der Nacht die Wand des Hotels mit einem Graffiti verziert. Fasziniert ist sie schnell überzeugt, dass er der geheimnisvolle, weltberühmte und bisher unerkannte Sprayer WALLSY ist. Ben und Tina sind überglücklich, Baby Louis ist endlich da. Tina muss jedoch eingestehen, dass sie aus Unsicherheit oft überreagiert. Paul steht ein Prozess mit einem mürrischen Staatsanwalt bevor. Als er feststellt, dass dessen Frau russische Wurzeln hat, instrumentalisiert er Tatjana. Die findet das überhaupt nicht gut. Merles Verhandlung wegen der Ohrfeige steht bevor. Dummerweise rasselt sie tags zuvor auf der Straße ausgerechnet mit dem Richter zusammen. Und so erfüllen sich Gunters Befürchtungen.Zwischen Florian und Shirin kommt es zu einem nahen Moment. Die Versöhnung von Christoph und Ariane platzt. Alfons erfährt von Max‘ Gefühlen. Michael möchte André in der WG behalten. Shirin soll Florian dabei helfen, Zäune aufzustellen, doch sie zeigt sich wenig begeistert von dieser Aufgabe. Als sie sich wegen der zu großen Arbeitsschuhe eine Blase läuft, verarztet Florian sie fürsorglich und trägt sie Huckepack in seine Hütte, wo es zu einem nahen Moment zwischen den beiden kommt. Selina bittet Christoph, sich mit Ariane vor deren Tod zu versöhnen, was er Selina zuliebe auch tun will. Als es zu dem Gespräch zwischen Ariane und ihm kommt, verliert Christoph für einen Moment die Kontrolle. Ariane muss betroffen einsehen, dass er keinen Frieden mit ihr schließen will, zum Entsetzen von Selina. Alfons ist skeptisch gegenüber Vanessas Beziehung zu Georg, da sie bis vor kurzem noch in Max verliebt war. Als Max die Konzertkarten für Vanessa wegwirft, erfährt Alfons, dass er doch in Vanessa verliebt ist und vor lauter Eifersucht kurz davor ist, eine Dummheit zu begehen. Michael erhält von André eine Nachricht, in der er mitteilt, dass es ihm gut geht und er viel über sein Leben nachdenkt. Als Rosalie im Gespräch mit Michael befürchtet, dass er André weiter in der WG wohnen lassen möchte, bittet er sie um ihr Einverständnis.Tobias und Julia bandeln miteinander an, was Gregor mehr trifft als ihm lieb ist. Hat er seine Gefühle im Griff? Nach der gemeinsamen Nacht mit Julia will Tobias sein Erlebnis mit Gregor teilen. Kann der Brunnerwirt damit umgehen?Britta und Robert wollen gegen Benedikts Willen ein Betriebsrat gründen. Doch Brittas Loyalität wird auf die Probe gestellt, als Ringo ihr ein verlockendes Angebot macht. Vivien bereitet ihre Abreise vor. Doch dann schickt ihr Herz ihr einen Traum, für den sie fortan kämpfen will. Als Chris die Haushälfte von Eva zurückkauft, wird er als Held der Familie gefeiert, was bei Till einen schalen Beigeschmack zurücklässt.Justus versucht zu verhindern, dass Bastian Schaden anrichtet. Doch dann wendet sich Bastian plötzlich gegen Justus. Chiara wehrt sich gegen Gretas Anschuldigungen. Doch Greta verfolgt ihren intriganten Plan gegen Chiara rücksichtslos weiter. Kims und Danielas Bemühen, Ben und Marian wieder zu versöhnen, trägt Früchte.Während Maren wegen des Wettbewerbs aufgeregt ist, scheint Michi die Ruhe selbst und hilft ihr bei einer Verletzung. Doch Marens Aufregung ist auf ihn übergegangen und ein Spruch von Gerner gibt Michi den Rest. Laura verhindert, dass Moritz Yvonne die Wahrheit sagt, aber sein Ärger beunruhigt sie. Um die Wogen zu glätten, entlastet sie Moritz wegen der Party-Nacht. Doch Moritz ist keinesfalls befriedet und prophezeit, dass sie auffliegen wird.Kim hat beschlossen, Sängerin zu werden und nimmt an einem Gesangswettbewerb teil. Ihr Ziel ist es, den bekannten Partysänger Jürgen Milski auf seiner Tour zu begleiten. Der Star ist zwar von Kims Stimme beeindruckt, aber für Kim gibt es mehr als nur ein Hindernis, um ihren Traum zu verwirklichen. Lukas’ Freunde starten derweil einen letzten Versuch, um Carmens Erinnerung an ihn zurückzuholen. Dabei ziehen sie alle romantischen Register. Werden sie dieses Mal endlich Erfolg haben – oder muss Lukas seine große Liebe endgültig aufgeben? Unterdessen rebelliert Emily gegen die Beziehung ihrer Mutter mit Max. Als die Mitschüler sie deswegen auch noch fertigmachen, steht für Emily fest: Sie geht nie wieder nach Hause zurück. Zum Glück hat sie eine beste Freundin!Obwohl Sophia alles versucht, ihren Unmut über die unterschiedlichen Zukunftswünsche herunterzuschlucken und sich auf den anstehenden Polterabend zu konzentrieren, merkt Jan, dass irgendetwas nicht stimmt. Der erste Versuch, sich mit seiner Freundin auszusprechen, scheitert jedoch, da Severina abermals mit einer tollen Überraschung vor der Tür steht: dem Familiengeschirr, das seit Generationen herumgeht. Das schützt Sophia jedoch nicht ganz vor einem klärenden Gespräch mit Jan. Zum Glück, denn entgegen ihrer Befürchtung scheint es so, als könnte sie mit ihm tatsächlich einen Kompromiss zum Thema Reiselust finden. Doch die Vorfreude auf den Polterabend und die Hochzeit wird schon bald wieder durch einen Riss in ihrem Brautkleid getrübt. Dann gibt es auch noch eine dumme Porzellan-Verwechslung, die dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufsetzt und eine Beziehungskrise auslöst.Dean ist endlich wieder happy mit Olivia – bis er bemerkt, dass Miguel sich offenbar an Toni ranmacht. Zunächst lässt er sich von Olivia beruhigen. Doch als Miguel ihn ganz offensichtlich provoziert und in seiner Annahme bestätigt, kann Dean nicht mehr an sich halten und flippt komplett aus. Als Olivia das mitbekommt, glaubt sie direkt wieder, dass Dean eifersüchtig ist und noch Gefühle für Toni hat. Dean streitet das allerdings ab. Er vermutet vielmehr, dass Miguel auf diese Weise einen Keil zwischen sie treiben will. Olivia findet das jedoch wenig glaubwürdig. Während Dean sich nun in Tonis Gegenwart fragt, was Miguel bloß gegen ihn hat, ist Olivia in ihrem Kummer froh, Miguel an ihrer Seite zu haben.