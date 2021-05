Die UEFA EURO 2020 jetzt bei Magenta TV

TV-News

Mit einem großen Team aus Experten und 51 Partien der UEFA EURO 2020 startet MagentaTV in die Europameisterschaft 2021.

Ab dem 11. Juni zeigt die Telekom alle 51 Partien der UEFA EURO 2020 live bei Magenta TV und präsentiert zusätzlich zu den Spielen auch ein umfangreiches Programmangebot mit einem Team voller Fußballexperten. Es werden alle Live-Spiele in Ultra-HD gezeigt, darunter auch exklusive Partien, wie Europameister Portugal gegen Weltmeister Frankreich am 23. Juni. Das Fußballprogramm wird live aus einem eigenen EM-Studio in München gesendet und wird von einem Team mit unter anderem Johannes B. Kerner als Moderator, den Fußball-Profis Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten und Wolff Fuss sowie Marco Hagemann als Kommentatoren präsentiert. Zudem sind auch Jan Henkel und Manuel Baum mit den Analysen und Thomas Wagner als Field Reporter dabei.Der Senior Vice President für Global Strategic Projects und Marketing Partnerships der Telekom, Michael Hagspihl sagt zu dem neuen UEFA EURO 2020-Programm: „Wer Fußball liebt, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Wir haben für das MagentaTV Team zur EURO 2020 starke Persönlichkeiten mit großer Expertise und Unterhaltungswert verpflichtet. Angeführt von unserem Moderator Johannes B. Kerner schicken wir ein absolutes Spitzenteam aufs Feld. Wir zeigen nicht nur alle Spiele in bester Qualität, sondern bieten jeden Tag ein hochkarätiges Rahmenprogramm. Mehr EM geht nicht.“Dieses Rahmenprogramm beinhaltet bis zu zehn Stunden Berichterstattung, bestehend aus Vor- und Nachberichten, Analysen, prominente Gäste und virtuelle Augmented-Reality-Grafiken. Zusätzlich wird es auch noch News aus dem DFB-Lager mit Anett Sattler und Formate wiegeben. Dort besucht beispielsweise Fußball-Profi Benny Lauth die Münchner Fußballschule und bringt den Nachwuchsspielern die besten Tricks der Nationalspieler bei. Kunden der Telekom haben natürlich auch ein paar Vorteile, so gibt es drei Monate des MagentaTV-Abonnements kostenlos, wenn man sich bis zum 13. Juni für MagentaTV entscheidet. Zusätzlich erhalten Mobilfunkkunden der Telekom für jedes Tor der DFB-Elf ein Gigabyte Datenvolumen geschenkt.