Dauer-Soap «Days of Our Lives» geht weiter

US-Fernsehen

Die NBC-Serie bekommt die Staffeln 57 und 58 spendiert.

Das US-Network NBC bestellte neue Abenteuer seiner erfolgreichen Seifenoper. Das Format feierte im vergangenen Jahr das 55-jährige Jubiläum und läuft derzeit mit der 56. Staffel im Tagesprogramm. Laut Programmplan soll im Dezember die 14.000. Episode ausgestrahlt werden. Die Serie spielt in der fiktiven Midwestern-Stadt Salem und die Kernfamilien sind die Bradys, Hortons, Carvers, DiMeras und Kiriakises."Wir könnten nicht glücklicher sein, unseren treuen Fans zwei weitere Staffeln von «Days of Our Lives» zu bringen und fortzusetzen, was eine absolut bemerkenswerte Leistung im Fernsehen war", sagte Michael Sluchan, Executive Vice President of Scripted Series & Kids Programming bei NBCUniversal Television and Streaming. "Ein großes Dankeschön an Ken Corday und die Besetzung und Crew für ihre unglaubliche Leidenschaft für das Geschichtenerzählen, das weiterhin neue Generationen von Zuschauern erreicht."«Days of Our Lives» wird von Corday Productions Inc. in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television produziert. Ken Corday ist der ausführende Produzent mit Co-Executive Albert Alarr. Ron Carlivati ist der Hauptautor. "Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit von Ken Corday, der Besetzung und der Crew. Sie erzählen weiterhin mutige Geschichten durch diese ikonischen Charaktere, die das Publikum auf der ganzen Welt fesseln", sagte Steve Kent, Senior Executive Vice President of Programming bei Sony Pictures Television. "Wir sind begeistert, das Vermächtnis von «Days of Our Lives» fortzuführen und den Zuschauern zwei weitere Staffeln zu bieten."