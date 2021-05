Russell Wilson und Ciara arbeiten für Amazon

US-Fernsehen

Das Paar wird zusammen mit Amazon Serien und Filme produzieren.

Die Online-Videotheke von Amazon hat zwei prominente Neuzugänge: Russell Wilson und Ciara werden gemeinsam mit ihrer Produktionsfirma Why Not You Productions für das Unternehmen Filme und Serien entwickeln und produzieren. Wilson ist derzeit als Football-Spieler bei den Seattle Seahawks unter Vertrag, Ciara verkaufte schon über 23 Millionen Platten."Wir sind so aufgeregt und fühlen uns geehrt, mit Amazon Studios zu arbeiten", sagten die Wilsons. "Sie haben sich schnell zu einem der aufregendsten Studios in der Unterhaltungsbranche entwickelt und haben einen starken Glauben an unsere Vision gezeigt, inspirierende Geschichten in die Welt zu bringen. Wir können es kaum erwarten, unsere gemeinsame Arbeit zu beginnen.""Russell und Ciara sind ein wahres Powerhouse-Produzentenduo - beide mit außergewöhnlichem Erfolg in ihren jeweiligen Karrieren auf dem Feld und der Bühne, ihren geschäftlichen Unternehmungen und ihrem gemeinsamen Engagement für die Philanthropie", sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios. "Wir teilen die Leidenschaft, vielfältige und emotional verbindende Geschichten zu entwickeln, die die Welt inspirieren und Positivität und Hoffnung verbreiten können. Unsere Welt hat das bitter nötig."