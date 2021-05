Digital Natives: Jobel Mokonzi

Interview

Die junge Schauspielerin gehört zum Ensemble der TNT-Serie «Para – Wir sind King».

Ich habe in meinem Leben beruflich schon viel ausprobiert und beim Schauspielen liebe ich es natürlich in andere Rollen zu schlüpfen. Privat sieht man mich auch immer wieder mal in verschiedenen Looks und Haarfarben. Es macht mir einfach Spaß. 😀Im Alltag benötige ich meistens mein Laptop für Mails ect. Meine Kopfhörer sind auch essenziell, da ich viel unterwegs bin und das ganze ohne Musik wäre undenkbar. Außerdem schneide ich unterwegs meine Videos, die ich anschließend auf YouTube hochlade.Ich halte mich gern auf den neusten Stand, egal ob in der Politik oder in der Mode-Branche, von «Tagesschau» bis Vogue, oft auf dem Smartphone, aber muss nicht immer alles online sein.Das ist eine sehr gute Frage, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Ich genieße es momentan einfach spielen zu dürfen.Niemals aufgeben! Es gibt auch genügend Beispiele, die mich noch mehr dazu geleitet haben, weiter zu machen. Ob‘s Erfolge bei den BLM-Demos sind oder große Projekte.Ich verbringe abends noch Zeit mit meiner Familie. Ich lege mein Handy endlich weg und spiele meistens mit meinem kleinen Bruder und schau zuletzt gern noch einen Film. Typischer Abend, vor allem in der Corona-Zeit.Ich versuche mindestens zwei Mal die Woche zu trainieren. Ich habe Boxhandschuhe und Pratzen. Ich liebe es lange Strecken mit dem Fahrrad zu fahren oder mit meinem Longboard.Ich bin gern auf Tumblr, ich liebe die Ästhetik in den Bildern. Dann gehören WhatsApp, Instagram & Snapchat zu meinen häufig genutzten Apps. Ab und zu bin ich auch auf Twitter, die App ist toll, aber ich muss noch richtig rein kommen.Wenn ich mal was spiele, dann ist es immer auf der PlayStation oder die Wii zum Beispiel Mario Kart, ich spiele schon immer gern GTA oder Need for Speed auf der Playsi - aber Gruppenspiele sind immer am lustigstenIch schaue meine Filme und Serien gern auf Netflix , auf Amazon Prime oder tatsächlich auch auf TNT Serie «PARA - Wir sind King».