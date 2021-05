Jürgen Milski zu Gast bei «Krass Schule - Die jungen Lehrer»

TV-News

Das Reality-Urgestein Jürgen Milski wird für voraussichtlich zwei Folgen bei «Krass Schule» auf RTLZWEI auftauchen.

Die Schülerin Kim der Erich-Felbert-Gesamtschule möchte Sängerin werden, um jeden Preis. Ihr Traum steht fest, wodurch ihre schulischen Interessen deutlich ins Hintertreffen gelangen. Natürlich findet im Schulumfeld aktuell ein Gesangswettbewerb statt, welcher dem Gewinner oder der Gewinnerin verspricht, mit einem Schlager- und Partysänger auf Tour zu gehen. Und nicht nur irgendein Partysänger - es geht um eine Tour mit Jürgen Milski. Der Preis motiviert Kim so weit, dass sie die Schule schwänzt, um eine Demoband aufzunehmen. Stress mit den Eltern und dem Lehrer Niko Hansen sind also vorprogrammiert.Als Milski die Stimme von Kim hört, ist er begeistert - davon, dass Kim die Schule schmeißen will wiederum überhaupt nicht. MIt Lehrer Hansen möchte Milski gemeinsam die Schülerin wieder auf den rechten Weg bringen. In den Folgen am Montag, dem 17. und Dienstag, dem 18. Mai wird sich das alles klären. Natürlich auch, ob Kim den Gesangscontest gewinnen wird.Gesendet wird «Krass Schule - Die jungen Lehrer» wie gewohnt an den beiden Tagen um 17:05 Uhr auf RTLZWEI und im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Folgen jeweils sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar. Ob Milski in den beiden Folgen auch sein Gesangstalent präsentiert, oder der Schülerin nur ins Gewissen reden soll, ist in der Pressemitteilung nicht weiter erläutert.