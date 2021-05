«Djatlow-Pass - Tod im Schnee»: Fox bestellt russische Erfolgsserie

TV-News

Dass erfolgreiche Serientitel nicht mehr nur aus den USA kommen müssen ist kein Geheimnis mehr. Mit «Djatlow-Pass - Tod im Schnee» bedient sich FOX nun an einem russischen Erfolgstitel.

In Zeiten von Streaming ist mehr als deutlich, dass hochwertige Serienproduktionen nicht mehr nur in den USA produziert werden, wenn auch die absoluten Highlights zumeist doch noch das Label "Made in USA" tragen. Ab dem 5. Juli können sich FOX-Zuschauer ein Bild einer russischen Produktion machen. Der Titelzählt zu den meistgesehenen Serien in Russland und konnte sich 2020/21 auf der russischen VoD-Plattform Premier.One über die erfolgreichtesn Zahlen freuen. Bei FOX wird die Serie immer montags um 21 Uhr laufen, sowohl im russischen Originalton, als auch in deutscher Synchronisation.So dramatisch wie der Titel schon klingt, soll wohl auch die Handlung sein. Es geht um den bis heute ungeklärten Tod von neuen Studenten im Ural-Gebirge im Jahr 1959. Von Verschwörungsmythen bis Spekulationen, handelnd von Lawinenabgängen, Waffentest oder gar von Angriffen von Außerirdischen. Damit aus dem lange zurückliegenden Fall nicht ein rein fiktionales filmisches Werk wird, konnten die Produzenten der Firma 1-2-3 Productions Einsicht in jahrzehntelang verschlossene sowjetische Ermittlungsakten ergattern.Insgesamt umfasst die Serie über die neun Studenten aus dem Jahr 1959 acht Episoden. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung bei FOX sind die Folgen auch via Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket (Deutschland) und Sky X (Österreich) verfügbar. Zudem kann man die Serie dann über die Megathek bei Magenta TV und via Vodafone Select sowie GigaTV abrufen.