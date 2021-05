Ingrid Kalinowski im Alter von 84 gestorben

TV-News

Die legendäre TV-Total-Ehefrau Ingrid Kalinowski ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Ihr Mann Klaus habe sich im Kreise der Familie bis zuletzt nach langer Krankheit gepflegt.

Über 60 Jahre warn Ingrid und Klaus verheiratet und die meisten Ehejahre verliefen entsprechend normal. Bis in den frühen 2000er-Jahren ihre Auftritte bei Stefan Raabsdas Ehepaar legendär machte. Leidenschaftlich, ohne ein Blatt vor den Mund nehmend und einfach kultig waren die Einspieler des Rentner-Ehepaares stets. Die Familie von Ingrid lässt in einer Mitteilung vermelden: "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben". Für Ingrid sei es ein starker Wunsch gewesen, dass Klaus einen Gruß an die Öffentlichkeit, ihre Freunde und Fans sendet.Klaus Kalinowski erzählte der BILD, dass seine Ehefrau nach langer Krankheit am Dienstagmorgen "friedlich eingeschlafen" sei. Nach dem Bericht der Zeitung hatte die gelernte Kosmetikerin und späte TV-Berühmtheit vor einem halben Jahr nach einem Sturz mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen. Die Beerdigung ist für die nächsten Tage in Köln geplant.Wie in dem Statement von Klaus Kalinowski beschrieben erlangte das Paar Kultstatus durch zahlreiche Zankerein vor laufender Kamera bei vielen Einspielern während «TV Total». Die Szenerie war dabei nicht etwa ein Studio, sondern das heimische Sofa. Die Themen stets aktuell und interessant. ProSieben zeigte via Tweet Mitgefühl: "Gemeinsam mit Klaus hast du uns so häufig zum Lachen gebracht. Danke dafür. Jetzt trauern wir mit dir Klaus, deiner Familie, deinen Freunden und deinen Fans."