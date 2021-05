«Greys Anatomy» geht weiter

US-Fernsehen

ABC und ABC Signature haben den Vertrag mit Ellen Pompeo verlängert.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ meldet, wurde der Vertrag mit Hauptdarstellerin Ellen Pompeo verlängert. Somit macht eine Fortsetzung der FernsehserieSinn, teilte man bei ABC und der Produktionsfirma ABC Signature mit. Zahlreiche Darsteller haben das Set der Serie mit der 17. Staffel verlassen, Chandra Wilson und James Pickens Jr. sagten allerdings für eine 18. Runde zu.Auch die Feuerwehrseriegeht weiter und bekommt eine fünfte Staffel. Das Schicksal der neuen Serieist hingegen noch nicht geklärt. Sowohl «Grey's» als auch «Station 19» sind in dieser Staffel in der Welt der Pandemie angesiedelt und haben gezeigt, wie die Mitarbeiter an der Front mit COVID-19 umgehen. Meredith erkrankte an Corona und lag zeitweise im Koma. Sie sah dort ihren verstorbenen Ehemann Derek (Patrick Dempsey), ihre Freunde George (T.R. Knight) und DeLuca (Giacomo Gianniotti), und ihre Schwester Lexie (Chyler Leigh)."«Station 19» und «Grey's Anatomy» haben einen unglaublichen Job gemacht, indem sie Helden aus dem wahren Leben geehrt haben, indem sie den Zuschauern einen unbeirrten Blick auf eine der größten medizinischen Geschichten unserer Zeit gegeben haben", sagte Craig Erwich, Präsident bei Hulu Originals & ABC Entertainment. "Krista und ihr Autorenteam haben weiterhin die fesselnde und mitfühlende Erzählweise geliefert, die ein Markenzeichen dieser Shows ist, und einige der meistdiskutierten Momente des Jahres im Fernsehen geschaffen. Wir sind unseren talentierten Darstellern und Crews so dankbar für ihre außergewöhnliche Arbeit, die sich mit den Zuschauern auf der ganzen Welt verbindet, und wir freuen uns darauf, in der nächsten Staffel noch mehr entscheidende Momente mit unseren Fans zu teilen."