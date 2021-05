4K kostet bei der Telekom nicht mehr extra

Vermischtes

In Zusammenarbeit mit Discovery stellt die Deutsche Telekom die Weichen auf Zukunft. Ultra HD kostet bei ausgewählten Titel dadurch nicht mehr extra.

Die Sache mit Angeboten ist stets eine für sich. Erst einmal klingt alles super, dann merkt der Kunde jedoch schnell, möchte ich das so haben, kostet es doch extra. Gern gesehen auch bei TV-Anbietern, in Form von einem HD+-Paket oder entsprechendem Zugriff auf bestimmte Sender nur mit Paket XY. Magenta TV, die TV-Sparte der Deutschen Telekom geht nach eigener Pressemitteilung nun "den nächsten Schritt in die Zukunft des Entertainment". In Zusammenarbeit mit Discovery stellt Magenta TV für die Kunden ein Paket aus hochklassigen Non-Fiction-Inhalten zusammen, und das in Ultra HD und ohne Zusatzkosten.Es dreht sich bei dem Paket um exklusiv ausgewählte Dokumentationen und Doku-Serien von Discovery wie beispielsweiseoder. In der Pressemitteilung werden zudem die Titelundgenannt.Auch hier verstecken sich jedoch noch einige "Aber" in dem Angebot. Logischerweise brauchen Kunden einen 4K-fähigen Fernseher und müssen zudem über einen entsprechenden MagentaTV Receiver verfügen. Dann steht dem UltraHD-Erlebniss aber nichts mehr im Weg, zumindest wenn man mindestens das Paket MagentagZuhause M gebucht hat.