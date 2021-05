Free-TV-Premiere bei ProSieben setzt sich an die Spitze des Filmprogramms

Quotennews

Der Actionfilm «X-Men: Dark Phoenix» überzeugte viele Zuschauer. Dagegen versuchten sich «Fack Ju Göhte 2» und «96 Hours – Taken» zu behaupten.



Ein weiteres Mal war am Sonntagabend für die anderen privaten Sender kein Vorbeikommen am Filmprogramm von ProSieben . Mit der Free-TV-Premiere des Actionfilms «X-Men: Dark Phoenix» ► stand der Sender gestern mit deutlichem Abstand am besten da. 1,83 Millionen Fernsehende schalteten ein und erzielten einen starken Marktanteil von 6,3 Prozent. Auch die 0,92 Millionen Jüngeren generierten ein hohes Ergebnis von 11,7 Prozent. Mithielt man sich im Anschluss vor 0,79 Millionen Zuschauern weiterhin bei 6,4 Prozent. Die 0,38 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit einer guten Quote von 10,8 Prozent.Sat.1 zeigte die beiden Fortsetzungen zu den Filmen der Vorwoche und startete somit mit der Komödie. Akzeptable 4,2 Prozent Marktanteil kamen hier bei den 1,21 Millionen Fernsehenden zustande. Deutlich besser lief es bei den 0,74 Millionen Werberelevanten, die bei hohen 9,5 Prozent Marktanteil landeten. Die Komödiefiel im Anschluss auf schwache 3,3 sowie solide 7,6 Prozent zurück. Um 17.40 Uhr startete auf dem Sender noch die neue Staffel von. Zwölf Meisterkonditoren backen hier paarweise um den "Goldenen Cupcake" und 10.000 Euro. Bei den 1,01 Millionen Zuschauern lag Sat.1 mit 5,9 Prozent Marktanteil knapp über dem Senderschnitt. Die 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten eine gute Quote von 8,8 Prozent.Der Thrillerstartete bei RTLZWEI mit 0,99 Millionen Filmfans erfolgreich in den Abend. Insgesamt kam eine gute Sehbeteiligung von 3,3 Prozent zustande. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren wurde ein solider Wert von 4,9 Prozent gemessen. Weiter ging es mit dem Actionfilm, der sich mit 0,88 Millionen Fernsehenden auf starke 4,2 Prozent Marktanteil verbesserte. Die 0,29 Millionen Umworbenen lagen mit 5,0 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.