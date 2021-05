«Grill den Henssler» verliert trotz Muttertags-Special an Zuschauern

Quotennews

Auch bei Kabel Eins ging es mit der Reportage «Die Sommertrends 2021» weiter nach unten.



Zum Muttertag gab es beiam gestrigen Abend eine Sonderausgabe. Die Promis wollten Steffen Henssler mithilfe ihrer Mütter besiegen. Somit hatte Natascha Ochsenknecht Mutter Bärbel, Sarah Lombardi Mutter Sonja und Moritz Sachs Mutter Marie-Luise Marjan dabei. In der Vorwoche stieg die Reichweite mit der Ausgabe zum 100. Jubiläum auf 1,67 Millionen Fernsehende. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 5,9 Prozent. Auch bei den 0,68 Millionen Jüngeren kam eine starke Quote von 8,9 Prozent zustande.Doch diese Sonderfolge tat sich schwerer als in der Vorwoche und somit schalteten hier die bislang wenigsten Zuschauer der Staffel ein. Die Reichweite sank auf 1,32 Millionen Menschen, wobei sich der Marktanteil bei einem guten Wert von 5,2 Prozent hielt. Bei den 0,47 Millionen Umworbenen fiel die Sehbeteiligung jedoch unter den Senderschnitt auf solide 6,8 Prozent. Im Anschluss hatte VOX im Programm. Das Magazin steigerte sich mit 1,03 Millionen Fernsehenden auf hervorragende 10,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,24 Millionen Werberelevanten waren gute 8,3 Prozent möglich.Nach einem beschwerlichen Start lief die Ausgabe der letzten Woche vonbei Kabel Eins schon ein wenig besser. So reichten 0,74 Millionen Zuschauer nun zumindest für maue 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,38 Millionen Umworbenen standen passable 4,1 Prozent auf dem Papier. Am gestrigen Abend drehte sich nun alles rund um das Thema DIY. Hier ging es nun wieder leicht abwärts auf 0,62 Millionen Interessenten und einen niedrigen Marktanteil von 2,1 Prozent. 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten noch für eine akzeptable Quote von 3,5 Prozent.