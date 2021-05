Primetime-Check

«5 gegen Jauch» gegen «Schlag den Star» gegen «Hirschhausens Quiz des Menschen»! Der Samstagabend mit gleich drei Quiz-Shows voll im Ratefieber. Was lief am besten?

Im ZDF sorgte der Samstags-Krimierst einmal für die beste Reichweite des Tages. Insgesamt verfolgten 7,29 Millionen Zuschauer das Programm, zwischen 14 und 49 Jahren waren davon dann 0,69 Millionen vertreten. Das Zweite belegte damit gute 9,8 Prozent des Marktes und insgesamt furiose 24,6 Prozent. Neben dem TV-Krimi warder einzige Spielfilm am gestrigen Samstagabend. Sender Sat.1 erspielte sich mit dem «Findet Nemo»-Nachfolger 1,64 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, aus der werberelevanten Zielgruppe waren hiervon 0,9 Millionen. Somit belegte man bei Sat.1 5,6 Prozent des TV-Marktes und sehr gute 12,7 Prozent vom entsprechenden Zielgruppenmarkt.Nun aber zu den Quiz- oder Game-Shows des Abends. Die Zuschauer musste sich zwischenim Ersten,bei ProSieben undbei RTL entscheiden. Am wenigsten Zuschauer konnte hierbei «Schlag den Star» ergattern. Das Duell zwischen Sylvie Meis und Carmen Geis zog trotzdem gute 1,4 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, immerhin 6,7 Prozent des Marktes. In der werberelevanten Zielgruppe landete das Format bei ebenfalls guten 0,74 Millionen Zuschauern und damit einem Marktanteil von 13,4 Prozent. Wobei bei den Marktanteilen gesagt werden muss, dass «Schlag den Star» deutlich länger lief als die beiden anderen Shows und die Anteile daher zum Ende hin den Schnitt nach oben heben. Besser machte es da trotzdem «5 gegen Jauch». Mit einer Gesamtreichweite von im Schnitt 2,49 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren belegte man im Vergleich den zweiten Platz, mit 0,86 Millionen Zielgruppenzuschauern landete man sogar vor dem ARD-Quiz. Die Marktanteile beliefen sich auf 9,6 Prozent am Gesamtmarkt und 13 Prozent am Zielgruppenmarkt.Daher ist «Hirschhausens Quiz des Menschen» in puncto Gesamtzuschauerzahl der Gewinner des Abends mit 3,37 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 12 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern lag man mit 0,74 Millionen leicht hinter RTL aber noch vor ProSieben. Somit ergab sich ein Marktanteil von 10,6 Prozent und daher prozentual die niedrigste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen.Während bei VOX die Dokumentationlief, sendete RTLZWEI eine Doppelfolge. Die VOX-Doku konnte sich noch über 0,68 Millionen Zuschauer, davon 0,45 Millionen aus der Zielgruppe, freuen und somit 2,9 Prozent Marktanteil verbuchen (7,4 Prozent Zielgruppe). Für «Hartes Deutschland» und RTLZWEI sah der Abend enorm düster aus. Lediglich 0,49 und 0,4 Millionen Zuschauer für die Sozialreportage in der Primetime sind schon bedenklich genug. Hinzu kommen noch nur 0,23 und 0,2 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe und damit ein werberelevanter Marktanteil von nur 3,3 und 3,5 Prozent. Insgesamt erreicht das Format nur 1,7 und 1,8 Prozent Anteil. Bei KabelEins verfolgten die Doppelfolge0,61 und 0,65 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,18 und 0,2 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 2,7 und 2,8 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 2,1 und 2,2 Prozent Marktanteil.