Der Aufwärtstrend von «Let's Dance» ist nicht zu stoppen

In der Zielgruppe stand sogar eine neue Staffelbestquote auf dem Papier. Auch RTLZWEI überzeugte mit der Ausstrahlung von «London Has Fallen».



Unerwarteterweise schied Nicolas Puschmann mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov in der-Folge der vergangenen Woche aus. Viele hatten die beiden schon im Finale gesehen und auch die Jury bestehend aus Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi war schockiert. Am Montag kündete die Teilnehmerin Ilse DeLange nun aufgrund einer Fußverletzung ihren Rückzug an, wodurch Nicolas und Vadim am gestrigen Abend noch eine weitere Chance erhielten. In den letzten Wochen hatte sich das Publikum kontinuierlich vergrößert, auf bis zuletzt 4,27 Millionen Fernsehende. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 14,4 Prozent. Auch bei den 1,53 Millionen Jüngere wurde eine hohe Sehbeteiligung von 18,9 Prozent gemessen.Mit der gestrigen Ausgabe ließ sich nochmal ein deutlicher Sprung nach oben beobachten. Bei den 4,52 Millionen Neugierigen fuhr RTL einen herausragenden Marktanteil von 16,0 Prozent ein. Die 1,65 Millionen Werberelevanten erzielten mit einer ausgezeichneten Quote von 22,4 Prozent den besten bislang Wert der Staffel.holte anschließend mit 1,50 Millionen Zuschauern noch einen hohen Marktanteil von 9,8 Prozent. Bei den 0,55 Millionen Umworbenen endete der Abend mit einem guten Ergebnis von 13,1 Prozent.Auch RTLZWEI zeigte sich am gestrigen Abend mit dem Actionfilmvon sehr guter Seite. 1,43 Millionen Filmfans reichten für einen sehr starken Marktanteil von 4,6 Prozent. Die Quote bei den 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag bei hohen 7,7 Prozent. Mit dem Actiondramasank die Reichweite auf 0,65 Millionen Menschen, so dass noch gute 3,3 Prozent Marktanteil möglich waren. Die 0,24 Millionen Jüngeren fielen unter den Senderschnitt und landeten bei einem soliden Wert von 4,6 Prozent.