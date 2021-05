Digital Natives: Christin Nichols

Interview

Die Schauspielerin ist nicht nur in der rbb- und Joyn-Serie «Mapa» zu sehen, sondern stand auch für die UFA-Fiction-Produktion «All You Need» (ARD Mediathek) vor der Kamera.

Ich darf immer wieder als jemand anderes neue Geschichten erzählen, das liebe ich sehr. Und dadurch lerne ich mich selbst auch immer ein bisschen besser kennenMein Handy, Handcreme, Musik und immer etwas zu essen in Reichweite.Ich versuche mich, so gut es geht, durch so viele verschiedene Plattformen wie möglich zu informieren, lese Zeitung, schaue täglich Nachrichten.Bjane Mädel. Er ist King.Wo die Angst ist, da geht’s lang.Mit Tee und Wärmedecke. Gute Nacht.Ich mache mehrmals die Woche Sport, rauche nicht und ernähre mich bewusst. Und ich versuche so gut es geht innerlich entspannt zu bleiben.Insta und BVG.Gar keine.Oh, die Liste ist lang. So ziemlich alle Plattformen im Stream. Und Spotify. Den Rest verrate ich nicht.