VOD-Charts im April

VOD-Charts

Aufgrund technischer Probleme gibt es für die zurückliegende Woche keine vollständigen Ergebnisse, daher blicken wir auf den zurückliegenden Monat zurück.

Wegen technischer Probleme wurde für die 18. Kalenderwoche nur unvollständige Streaming-Zahlen ausgewiesen, daher nimmt Quotenmeter diesmal den zurückliegenden Monat unter die Lupe: Der April des Jahres 2021 bescherte Deutschland wechselhaftes Wetter und ein erneutes Osterfest im Lockdown. Dementsprechend war alles bereitet, dass die Menschen viel Zeit zu Hause und auf dem Sofa verbringen durften beziehungsweise mussten. Für Abwechslung sorgte ab dem 1. April Michael Bully Herbig, der sein neues Formatbei Amazon präsentierte. In den Monatscharts belegt das Format den zehnten Platz und erzielte eine Bruttoreichweite von 7,98 Millionen.sicherte sich Rang neun. Das Krimi-Format schaffte mit 8,10 Millionen Abrufen im April, in den Top10 war das Format währenddessen einmal vertreten. Mit 8,88 Millionen Klicks landetpassenderweise auf dem achten Platz. Die Netflix-Serie tauchte im April zweimal in den Wochencharts auf und findet sich regelmäßig in der Liste wieder. Denkbar knapp scheitertean der Neun-Millionen-Marke. Die Zombie-Serie, die vor allem über Ostern gut performte kam auf 8,99 Millionen Zuschauer.Über diese Hürde sprang die Sitcom, die 9,02 Millionen Klicks generierte und damit auf Platz sechs kommt. Die Top5 beginnt mit der Fantasy-Serie. Der Teufel in menschlicher Gestalt wurde im April 9,20 Millionen Mal geklickt. Einen Platz davor liegt erneut eine Sitcom. Die Mockumentary-Reihe aus dem Hause ABC, die ab dem 28. Mai auch linear bei Super RTL zu sehen ist, verbuchte eine Reichweite von 9,61 Millionen.Das Treppchen beginnt mit keiner Überraschung:. Seit Wochen ist das Teenie-Drama in dieser Liste vertreten. Im April zählt Goldmedia 12,0 Millionen Abrufe für die Netflix-Sendung. Silber geht ebenfalls an Netflix . Die Reichweite für das am 24. März gestartete Thriller-Format belief sich im April auf 12,9 Millionen Zuschauer. Wie «Riverdale» auf Platz drei ist es keine Überraschung, wer sich im April den Platz an der Sonne gesichert hat. Die Rede ist von. Das Krankenhaus-Drama kommt auf 15,5 Millionen Abrufe und liegt seit drei Wochen an der Spitze der wöchentlichen VOD-Charts.