«5 gegen Jauch» startet 2021 erfolgreich

Quotennews

Im vergangenen Jahr wechselte RTL «5 gegen Jauch» von freitag- auf samstagabends und startete damit erfolgreich. Der Samstag ist geblieben - der Erfolg auch?

Die Konkurrenz hätte für den Staffelstart vonkaum härter sein können. ProSieben ging beiin das zweite Promi-Duell des Jahres und zudem sendete das Erste miteine stets erfolgreiche Quiz-Show. RTL ließ sich davon jedoch keinesfalls beeindrucken und startete erfolgreich in ein neues Jahr mit «5 gegen Jauch». 2020 verbuchte man in der Auftaktfolge zum 09. Mai 2,76 Millionen Zuschauer, davon 1,02 Millionen aus der Zielgruppe. Mit insgesamt 10,9 Prozent und in der Zielgruppe 14,8 Prozent Marktanteil war man in beiden Kategorien zweistellig.Das sollte dem Auftakt in 2021, vielleicht auch aufgrund der Konkurrenz, nicht gelingen. Mit 2,49 Millionen Zuschauern positionierte man sich klar hinter dem Hirschhausen-Quiz im Ersten ( 3,37 Millionen), lag jedoch deutlich vor dem Meis-Geis-Duell bei ProSieben (1,4 Millionen). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte man mit 0,86 Millionen Zuschauern die beste Reichweite der Shows, landete aber wiederum hinter dem Sat.1-Spielfilm(0,9 Millionen). Trotzdem reichte es damit für sehr gute 13 Prozent Marktanteil, wobei man insgesamt bei 9,6 Prozent landete.Nach «5 gegen Jauch» sendete RTL in gewohnter Sonntagsmanier die 2020-Wiederholungen von. Das Schmitz-Format hielt bis 1:15 Uhr in die Nacht noch 1,04 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, bisheriger Bestwert in diesem Jahr. Von den Werberelevanten verweilten 0,45 Millionen Zuschauer, wodurch der Marktanteil bei 13,2 Prozent landete. Insgesamt sank der Marktanteil nur auf 9,5 Prozent.