Das ZDF präsentierte ein weiteres Mal ein gelungenes Abendprogramm

Quotennews

Die Satireshows am späteren Abend waren wieder auf hohem Niveau zurück. Zuvor überzeugten bereits «Der Alte» und «Letzte Spur Berlin».



Die Krimiseriehatte in der vergangenen Woche mit 6,28 Millionen Zuschauer für einen neuen Bestwert gesorgt. Damals fuhr das ZDF starke 20,0 Prozent Marktanteil ein. Die neue Folge "Nicht schuldig" begeisterte mit einer Reichweite von 5,69 Millionen Menschen noch immer viele Fernsehende. Die Quote fiel auf einen weiterhin hohen Wert von 18,1 Prozent zurück. In dieser Woche gewann das Programm nun bei den Jüngeren an Interesse, denn hier war das Publikum mit 0,61 Millionen Zuschauern das bislang größte der Staffel. Folglich holte sich der Sender auch eine sehr gute Sehbeteiligung von 7,9 Prozent.hielt im Anschluss noch 4,93 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Die 15,9 Prozent Marktanteil lagen weiterhin deutlich über dem Senderschnitt. Auch bei diesem Krimiformat zog die jüngere Gruppe an. Hier sorgten 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen hohen Marktanteil von 7,6 Prozent. 3,88 Millionen Interessenten blieben schließlich noch für dasübrig, was knapp überdurchschnittlichen 13,7 Prozent entsprach. Die 0,72 Millionen Jüngeren verbesserten sich auf starke 9,6 Prozent Marktanteil.Nach dem leichten Einbruch in der Vorwoche aufgrund der Fußballkonkurrenz war diediese Woche wieder stark zurück. 4,35 Millionen Fernsehende verbuchten eine hohe Quote von 17,7 Prozent. Bei den 1,26 Millionen jüngeren Zuschauern wurden ausgezeichnete 18,2 Prozent Marktanteil ermittelt. Die vorerst letzte Ausgabe vonverabschiedete sich schließlich vor 2,25 Millionen Zusehenden. Dies glich einer passablen Quote von 11,3 Prozent. Mit 0,95 Millionen Jüngeren schaffte es die Satireshow noch einmal auf herausragende 17,1 Prozent Marktanteil.