«Die Höhle der Löwen» dominiert die Zielgruppe

Quotennews

Am gestrigen Montag, dem 10. Mai schaffte es kein Show-Format mehr Zielgruppenzuschauer anzuziehen als VOX mit «Die Höhle der Löwen».

Das Formatzeigte sich am gestrigen Montag, dem 10. Mai enorm stark in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit 1,2 Millionen Zuschauern sorgte man, die «Tagesschau» um 20 Uhr ausgeklammert, für die beste Reichweite des Tages bei einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Direkter Verfolger warbei RTL mit 1,12 Millionen Zuschauern und einem entsprechenden Marktanteil von 17,4 Prozent. Damit war «GZSZ» nicht nur nah an «Die Höhle der Löwen» dran, sondern auch besser als die Zielgruppen-Beteiligung in der RTL-Primetime.Hier sorgte Günther Jauch mitfür 0,97 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe und einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Das Quiz-Format präsentierte sich aber keinesfalls schlecht, denn mit insgesamt 3,74 Millionen Zuschauern präsentierte man die beste Reichweite eines privaten Sendeformats an diesem Tag. Der Marktanteil für WWM lag bei 12,5 Prozent. In dieser Kategorie landete «Die Höhle der Löwen» mit 2,41 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,6 Prozent nicht nur hinter der RTL-Primetime, sondern musste auch GZSZ ziehen lassen.Das Vorabend-Programm von RTL positionierte sich hier mit 2,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,5 Prozent deutlich vor VOX und war damit in puncto Gesamtreichweite das zweitstärkste private Format an diesem Tag. Aus dem öffentlich-rechtlichen Angebot zeigte sich das ZDF-Dramaals klarer Tagessieger mit 5,18 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 16,9 Prozent. Bei den Jüngeren war das Format mit 0,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,9 Prozent weniger erfolgreich.