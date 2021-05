«Call Me Kat» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Serie von Mayim Bialik und Jim Parsons bekommt eine zweite Runde.

Die von den zwei «The Big Bang Theory»-Stars Mayim Bialik und Jim Parsons produzierte Fernsehserie namensbekommt eine zweite Staffel. Neben Bialik sind auch die Emmy-Award-Gewinnerin und Golden-Globe-Nominierte Swoosie Kurtz, die Grammy-Award-Nominierte Cheyenne Jackson, die Emmy-Award-Gewinnerin Leslie Jordan, die Image-Award-Nominierte Kyla Pratt und Julian Gant vor der Kamera zu sehen."Wir freuen uns, «Call Me Kat» zu verlängern und Mayim, Cheyenne, Swoosie, Leslie, Kyla und Julian für die zweite Staffel wieder dabei zu haben. Gemeinsam teilen sie eine gewinnende Chemie, die wir und die Zuschauer bewundern", sagte Michael Thorn, President of Entertainment, Fox Entertainment, in einem Statement. "Im Namen aller hier bei FOX gratulieren wir dieser unglaublichen Besetzung und unseren großartigen Partnern bei Warner Bros. dazu, dass sie in dieser Saison die neue Comedy Nummer 1 abgeliefert haben."Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Warner Bros. Television und Fox Entertainment in Zusammenarbeit mit That's Wonderful Productions, Sad Clown Productions und dem Produktionsarm der BBC Studios in Los Angeles. Die Sitcom basiert auf der von Miranda Hart geschaffenen BBC-Original-Schraubenserie «Miranda» und erhielt bereits im September 2019 eine Serienzusage von Fox.