«Wynonna Earp» mit finalen Folgen

TV-News

Nach kurzer Pause meldet sich «Wynonna Earp» mit den finalen sechs Episoden der vierten Staffel zurück.

Exklusiv und ab dem 13. Mai zeigt SYFY immer donnerstags um 21:00 Uhr eine der finalen Folgen der vierten Staffel. Nach der jeweiligen Ausstrahlung sind die Episoden vonauch auf Abruf verfügbar. Eigentlich sollte die vierte Staffel der Serie ab dem 7. Januar 2021 linear ausgestrahlt werden, ging jedoch bereits im Februar in eine Pause. Geschrieben wurde dann aber jedoch umso mehr über «Wynonna Earp» und SYFY. Ohne zu weit ausholen zu wollen, kann man sagen, dass die vierte Staffel wohl die letzte werden wird. In den USA gilt die Serie als eingestellt.Immerhin konnten in den USA die SYFY-Zuschauer bereits zwischen dem 5. März und 9. April die finalen sechs Folgen der vierten Staffel sehen. In Deutschland dauerte es wie gewohnt etwas länger und so beginnen die wohl letzten Teile von «Wynonna Earp» am 13. Mai hierzulande. Es gibt jedoch noch eine Chance für die Serie, eine fünfte Staffel war ja grundsätzlich angedacht. Dafür müsse man wohl jedoch einen neuen Geldgeber finden, was schon aufgrund der komplizierten Rechtelage als unwahrscheinlich gilt.Emily Andras wird aus einem Statement zitiert, welches deutlich auf ein Ende der kompletten Serie hindeutet: "Ich möchte unserem wunderbaren Cast und unseren Crew-Mitgliedern danken, die alle dabei essentiell waren, dass wir «Wynonna Earp» für unsere loyalen und leidenschaftlichen Fans herstellen konnten. Wir könnten nicht stolzer über die noch ausstehenden sechs Episoden bei SYFY sein, und wir freuen uns darauf, sie unseren Fans zeigen zu können, die unser Leben nachhaltig verändert haben. Es ist mir eine Ehre gewesen, die Geschichte von Wynonna und ihrer Familie zusammen mit Seven24, Cineflix und CTV Sci-Fi zu erzählen, und wir hoffen, das wir ihre inspirierenden Geschichten vielleicht auch in der Zukunft weitererzählen können."