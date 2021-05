While Justice Sleeps wird von Working Title adaptiert

US-Fernsehen

Der Roman von Stacey Abrams kann schon bald ins Fernsehen kommen.

Working Title Television, ein Teil der NBCUniversal International Studios, hat sich die Rechte für eine Serienadaption des neuen Stacey-Abrams-Romans „While Justice Sleeps“ gesichert. Laut Informationen verschiedener US-Branchendienste habe es Bieterkrieg um den neuen Justizthriller über einen ehemaligen Abgeordneten im Repräsentantenhaus von Georgia gegeben. Das neue Werk erscheint bei Penguin Random House, einer Schwesterfirma der RTL Group."Nachdem wir den Wettbewerbssturm überstanden haben, um uns Staceys Roman zu sichern, sind wir hocherfreut, dass wir uns durchgesetzt haben", sagte Tim Bevan, Co-Chairman von Working Title Television. "Dies ist einer dieser seltenen Momente, in denen sich die Gelegenheit richtig anfühlt, und wir freuen uns darauf, dieses aufregende Projekt mit Abrams zu entwickeln.""Da die Medienlandschaft weiterhin mit unendlichen Inhalten floriert, sind wir begeistert, diese Reise mit Stacey anzutreten, die eine entscheidende Rolle in der amerikanischen Erzähl- und jetzt auch Fernsehindustrie gespielt hat", fügte Pearlena Igbokwe, Vorsitzende der Universal Studio Group, hinzu. "Wir freuen uns darauf, ein Maß an Authentizität, kultureller Repräsentation und universellem Storytelling in dieses Projekt zu bringen, von dem wir glauben, dass die Zuschauer es genießen werden."