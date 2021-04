«Die Höhle der Löwen» mit Staffelrekorden

Quotennews

«Die Höhle der Löwen» kann den Aufwärtstrend der vergangenen Woche bestätigen und schwingt sich bei den Quoten zu neuen Staffelrekorden auf. Auch «Allererste Sahne» kann überzeugen und fährt Höchstwerte ein.

Die diesjährige Frühjahrstaffel holt signifikant niedrigere Werte als im Jahr 2020. Zuletzt lag man knapp oberhalb der Zwei-Millionen-Marke und kam auf Reichweiten von 2,05 und 2,02 Millionen Zuschauer. In der ersten April-Ausgabe am 5. April fiel man allerdings unter diese Marke und verzeichnete lediglich 1,87 Millionen Zuschauer – zuletzt wurden im September 2014 weniger Zuschauer gemessen. Diesmal sorgte die Gründershow für ein 2,34-millionenköpfiges Publikum. In der werberelevanten Gruppe standen 1,11 Millionen auf dem Papier, was 14,8 Prozent des Zielgruppenmarktes entsprach – der höchste Wert der Staffel. Damit konnte der positive Trend der Vorwoche, als man die Sehbeteiligung von 11,7 auf 13,3 Prozent steigern konnte an. Insgesamt wurden 8,2 Prozent gemessen – ebenfalls Staffelrekord. Die absoluten Reichweiten müssen sich jedoch der Auftaktfolge am 22. März unterordnen, damals wurden 2,38 respektive 1,20 Millionen gemessen.Im Anschluss gab es eine alte Folge, die am 6. September 2016 Premiere feierte. Damals interessierten sich 1,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für die „Auf nach Malta!“-Folge. Diesmal betrug die Reichweite 0,77 Millionen. Der Zielgruppenanteil sank auf weiterhin überdurchschnittliche 7,9 Prozent. Vor viereinhalb Jahren wurden noch 8,6 Prozent gemessen.Am Nachmittag sorgten die neuen Formateundfür gemischte Gefühle. Die Erziehungssendung begleitete zum Auftakt in Woche drei Yvona. 0,22 Millionen waren ab 14:00 Uhr dabei. Das bislang beste Ergebnis gab es am Freitag der Auftaktwoche, als 370.000 Menschen einschalteten. Am Montag lag die Sehbeteiligung in der Zielgruppe bei 4,8 Prozent und damit auf dem Niveau der Anfangswochen. Deutlich verbessert zeigte sich die Back-Show, die um 16 Uhr auf Sendung geht. Diesmal gab Sonja das Meisterstück vor. Zwar fanden sich insgesamt nur 0,28 Millionen zu dieser Uhrzeit bei VOX ein – der drittniedrigste Wert bislang. In der Zielgruppe sorgten 0,14 Millionen Seher für 6,6 Prozent – Sendungsrekord für «Allererste Sahne». Damit ist die Show nicht mehr weit vom Senderschnitt entfernt.