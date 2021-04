Primetime-Check

Wie erfolgreich war der «Tatort» aus dem Schwarzwald? Und wie schlug sich «Ninja Warrior Germany – Allstars» gegen das «The Voice Kids»-Finale?



Der Spitzenreiter des Sonntagabends war derim Ersten mit 9,86 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 28,7 Prozent, woraus ebenfalls bei den Jüngeren ausgezeichnete 23,6 Prozent resultierten. Somit interessierten sich 2,24 Millionen der 14- bis 49-Jährigen für den Krimi. Mit der Talkshowging die Reichweite zurück auf 4,25 Millionen Interessenten, hielt sich aber bei hohen 15,4 Prozent. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,78 Millionen Zuschauern beziehungsweise starke 10,0 Prozent die Talkshow. Das ZDF lockte mit der Romanze4,55 Millionen Zuschauer, was durchschnittliche 13,2 Prozent Marktanteil bescherte. Mit 0,56 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern und 5,9 Prozent Marktanteil lag das Programm genau im Senderschnitt. Dasim Anschluss verfolgten 5,26 Millionen Menschen, was hohen 17,6 Prozent Marktanteil entsprach. Eine starke Sehbeteiligung von 9,8 Prozent kam bei den 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen zustande.RTL zeigte in der Primetime die Actionshow. Hier wurden 1,72 Millionen Fernsehende ab 3 Jahren und 0,88 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Das Resultat waren mäßige 5,8 Prozent sowie passable 10,2 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 lockte mit dem Finale der Castingshow1,63 Millionen Neugierige und verbuchte hier gute 6,2 Prozent. Das Publikum bestand aus 0,62 Millionen Werberelevanten, die einen guten Marktanteil von 8,5 Prozent ergatterten.ProSieben punktete in der Primetime mit der Free-TV-Premiere des Abenteuerfilmssehr gut und lockte insgesamt 2,90 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einer herausragenden Quote von 8,9 Prozent. Bei den 1,32 Millionen Umworbenen kamen starke 14,6 Prozent Marktanteil zustande. 0,87 Millionen Fernsehende schalteten fürein, so dass eine solide Quote von 2,7 Prozent ermittelt wurde. Das Programm landete in der Zielgruppe vor 0,54 Millionen Zuschauern bei guten 6,0 Prozent Marktanteil.Die Reportagebei Kabel Eins hielt 0,47 Millionen Zuschauer auf den Sender und kam so lediglich auf eine mickrige Sehbeteiligung von 1,4 Prozent. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren lief es mit ernüchternden 2,3 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht besser. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mit1,33 Millionen Fernsehende und fuhr einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,8 Prozent ein. Mit 0,50 Millionen Umworbenen landete die Kochshow in der Zielgruppe bei einer soliden Quote von 6,4 Prozent.