Ab heute wird es «heute wichtig»

Vermischtes

Der Morning-Podcast «heute wichtig» startete am heutigen Montag mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung.

Heute Morgen, 26. April, startete die erste Folge des werktäglichen Morning-Podcasts «heute wichtig» mit Michel Abdollahi. Das Projekt des Stern in Kooperation mit RTL und ntv soll, wie der Name schon vermuten lässt, den Hörer über die Informationen des jeweiligen Tages informieren und die Themen behandeln, über die Deutschland am Tag sprechen wird. Täglich um 6:00 Uhr morgens gibt es einen Themenmix aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Unterhaltung zum Wachwerden. Dabei sollen diese Themen vor allem als Anstoß für Debatten dienen, denn es sind täglich große Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung als Gäste bei Abdollahi eingeladen, um die Meinungsvielfalt unserer Gesellschaft widerzuspiegeln.Michel Abdollahi, der Moderator des Podcasts, betont vor allem die Vielfältigkeit der Serie: „In «heute wichtig» sprechen wir mit vielen Menschen über die Dinge, die draußen passieren. Von der örtlichen Kioskbesitzerin bis hin zum Papst sollen alle dabei sein und zeigen: «heute wichtig» steht für Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Meinungen, Menschen und Perspektiven. Dafür stehe auch ich als Moderator. Die Hörer bekommen den deutschen und den iranischen Michel. Sie bekommen den Michel, der in diesem Land aufgewachsen ist, mit all seiner Sicht auf die Welt.“Die Stern-Chefredakteure Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless sehen vor allem die inhaltliche Stärke des Podcasts: „«heute wichtig» vereint die gesamte inhaltliche Vielfalt und die Erzählkraft des Stern in sich: von der Nachricht über die fundierte Einordnung und wissenswerte Hintergründe bis hin zur Unterhaltung. Gleichzeitig entsteht in der crossmedialen Zusammenarbeit mit den Kollegen von «RTL» und durch die Persönlichkeit von Michel Abdollahi ein neues, einzigartiges Medienangebot.“Die Produktion des Podcasts, der bei Audio Now sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden ist, verantwortet die Audio Alliance. Dabei hatten die Arbeiten Unterstützung von vielen Journalisten vom Stern sowie der Mediengruppe RTL . Die redaktionelle Projektleitung hat hierbei Isa von Heyl, die stellvertretende Chefredakteurin des Stern, zusammen mit der Chefin vom Dienst des «RTL Nachtjournal», Anne Rück. Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS und Head of Audio Mediengruppe RTL, freut sich auf die zukünftige tägliche Portion Haltung am Morgen: „In TV und Print haben wir bereits vielfach gezeigt, welche journalistische Power RTL und Stern gemeinsam entwickeln. Nun schaffen wir zusammen im Audiobereich ein tägliches Format, das auch dank seines profilierten Hosts Michel Abdollahi klar Haltung bezieht und Themen setzt, über die Deutschland spricht. Ich freue mich sehr, das gemeinsam mit den Kolleg:innen des STERN umzusetzen.“