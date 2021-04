Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten die Corona-Sondersendungen bei RTL und im Ersten? Konnte das ZDF mit dem Vater-Sohn-Drama «Das Versprechen» punkten? Wie fielen die Werte für das Ersatzprogramm von «Promis unter Palmen» aus?

Das Erste zeigte zu Beginn der Primetime ein 20-minütigesund informierte 4,38 Millionen Zuschauer. 1,02 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Dokuverfolgten danach noch 3,02 Millionen. Der Gesamtmarktanteil sank von zunächst 13,8 auf 9,5 Prozent. Bei den Jüngeren zeigte die Quotennadel erst 12,6, dann 5,1 Prozent an. Für die Diskussion beiinteressierten sich ab 21:20 Uhr 2,78 Millionen Menschen. Die Marktanteile fielen mit 9,8 und 5,6 Prozent unterdurchschnittlich aus. Das ZDF strahlteaus und erzielte damit eine Reichweite von 3,51 Millionen. Am Markt wurden 11,1 und 4,6 Prozent gemessen. Nach dem, das 3,77 Millionen informierte, blieben noch 2,13 Millionen dran, umzu sehen. Die Marktanteile rutschten von 13,1 auf 12,7 Prozent. Bei den Jüngeren ging es von 8,4 auf 4,6 Prozent nach unten.Sat.1 strahlte statt «Promis unter Palmen» den Spielfilmaus. 1,25 Millionen waren dabei, wovon 0,58 Millionen Jüngere waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,0 und 7,0 Prozent.behielt im Anschluss 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Quoten brachen allerdings auf 3,0 beziehungsweise 4,7 Prozent ein. VOX setzte erneut aufund ergatterte eine Reichweite von 2,34 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe stand eine Sehbeteiligung von 14,8 Prozent zu Buche. Kabel Eins versendetevor einer Million Zuschauern. In der Zielgruppe reichten 0,30 Millionen Seher für 3,7 Prozent. Insgesamt belegte man 3,3 Prozent des Marktes.RTL startete mit einemin den Abend und versammelte 3,05 Millionen auf dem Sofa.kam im Anschluss auf 3,76 Millionen Quizfreunde. Dies entsprach 12,4 Prozent des Marktes. Zuvor wurden 9,7 Prozent gemessen. In der werberelevanten Gruppe standen erst 10,6, dann 9,6 Prozent auf dem Papier. ProSieben zeigte die letzte Folge der Mini-Serieund erreichte damit 1,74 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 5,5 und 13,4 Prozent. Für die Dokublieben im Anschluss 1,32 Millionen dran, die Quoten sanken auf 5,1 und 13,0 Prozent. RTLZWEI strahlteaus und kam damit auf 0,56 Millionen Seher. Zwei Folgenunterhielten 0,39 und 0,28 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 3,3, 3,1 und 3,7 Prozent gemessen.