Sportcheck

Kommendes Wochenende ist keine Länderspielpause – und trotzdem spielt die Fußball-Bundesliga nicht. Warum verrät euch der Sportcheck. Ebenso gibt es einen Hinweis auf eine interessante Dokumentation und auf demnächst viel Spitzentennis sowie heißen Rennsport.

Es kommt selten vor, dass im Frühling die Bundesliga unterbrochen wird, obwohl keine Länderspiele anstehen. Kommendes Wochenende aber ist es soweit. Wie immer werden am 1. Mai keine Partien eines Spieltags angesetzt, damit die Polizeikräfte anderweitig tätig werden können. Allerdings steigt heuer dafür ein Pokalspiel: Borussia Dortmund gegen Zweitligist Holstein Kiel am späten Abend, wenn anderswo Demonstrationen bereits beendet sind. Halbfinale eins zwischen Werder Bremen und RB Leipzig findet bereits am Freitagabend statt, dem letzten Tag des Aprils.Nitro zeigt vom 14. bis 16. Mai das Rennen zur Deutschen GT-Meisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben. Es ist das erste von sieben Rennwochenenden der Saison mit Action, Highspeed und Adrenalin der Sportwagen. Das ADAC GT Masters wird von Eve Scheer moderiert. Weitere sechs Rennen finden im Juni auf dem Red Bull-Ring in Österreich, im Juli in Zandvoort in den Niederlanden, im August auf dem Nürburgring, im September auf dem Lausitzring und jeweils im Oktober auf dem Sachsenring sowie auf dem Hockenheimring statt. Die Mediengruppe RTL hat sich langfristig die TV-Rechte an der Serie gesichert. Alle Rennen werden auch weiterhin live im Free-TV sowie im Livestream übertragen.Ex-Sportschau-Moderator Matthias Opdenhövel arbeitet künftig exklusiv für die Seven.One Entertainment Group. Und bleibt somit der Fußball-Bundesliga erhalten, die künftig ja auch auf Sat.1 übertragen wird. Die nächsten vier Saisons darf der Sender jeweils neun Livespiele übertragen, darunter den Saison-Auftakt und die Relegations-Partien. Opdenhövel, der zuletzt für ProSieben «The Masked Singer» moderierte, war laut Sat.1 der Wunschkandidat für die Rückkehr des großen Fußballs. Er soll auch künftig in Unterhaltungsshows und bei weiteren, noch nicht genannten Formaten zu sehen sein.Viel berichtet wurde bereits über die Doku «Schwarze Adler», die das ZDF am 18. Juni zeigen wird. Es geht um die dunkelhäutigen Fußball-Nationalspieler Deutschlands wie Erwin Kostedde, Jimmy Hartwig, Gerald Asamoah oder Steffi Jones und ihre Erfahrungen mit Rassismus. Schon jetzt in der ZDFmediathek zu sehen ist die Dokumentation «Fußballszene England – Die Fans und der Rassismus». Robbie Lyles, als schwarzer Fußball-Anhänger von Arsenal London betroffen, berichtet von seinen Erfahrungen, denn nicht nur dunkelhäutige Spieler, auch Fans sind von rassistischen Anfeindungen betroffen.Eurosport kündigt bereits jetzt höchste Bildqualität an, wenn vom 30. Mai bis 13. Juni DAS Tennis-Highlight auf Sand aus Paris und dem Stade Roland Garros übertragen wird. Rund 120 Stunden Liveberichterstattung von den French Open sind geplant. In UHD HDR-Qualität kündigt Discovery Deutschland ein großartiges Seherlebnis an. Titelverteidiger bei den Herren ist Rafael Nadal, der das Turnier bereits 13 Mal gewann und der in Paris in all den Jahren lediglich zwei Matches verlor. Bei den Frauen triumphierte die ungesetzte Polin Iga Swiatek. Das Interesse in Deutschland wird natürlich auch vom Abschneiden von Angelique Kerber und Alexander Zverev abhängen.* Montag, 14.00 Uhr: Snooker (WM in Sheffield, Eurosport)* Montag, 18.30 Uhr: FC Turin - SSC Neapel (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Montag, 18.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Saarbrücken (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 19.10 Uhr: Detroit Tigers - Kansas City Royals (Baseball, MLB, DAZN)* Montag, 19.55 Uhr: Benfica Lissabon - CD Santa Clara (Fußball aus Portugal, Liga NOS, sportdigital)* Montag, 19.55 Uhr: Foolad Khouzestan FC - Al Sadd SC (Fußball, AFC Champions, Sport 1+)* Montag, 20.00 Uhr: SV Darmstadt 98 VfL Bochum (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Montag, 20.15 Uhr: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg (Eishockey, DEL, Halbfinale, Spiel 1, Magenta TV und Sport 1)* Montag, 20.45 Uhr: Lazio Rom - AC Mailand (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Montag, 20.55 Uhr: Leicester City - Crystal Palace (Fußball aus England, Premier League, DAZN)* Dienstag, 02.00 Uhr: New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 03.00 Uhr: Winnipeg Jets - Edmonton Oilers (Eishockey, NHL, DAZN und Sport 1+)* Dienstag, 15.30 Uhr: Tour de Romandie (Radsport, 1. Etappe, DAZN und Eurosport)* Dienstag, 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Dienstag, 18.45 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - Fraport Skyliners Frankfurt (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr: Real Madrid - FC Chelsea London (Fußball, Champions League, Halbfinale, DAZN und Sky)* Mittwoch, 17.00 Uhr: Athletic Bilbao - Real Valladolid (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Mittwoch, 18.30 Uhr: u.a. Linzer ASK - Sturm Graz (Fußball aus Österreich, Tipico Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 18.30 Uhr: Greuther Fürth - SV Sandhausen (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 19.00 Uhr; Dynamo Dresden - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Mittwoch, 20.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Halbfinale, Magenta TV)* Mittwoch, 20.45 Uhr: FC Bayern München - Armani Jeans Mailand (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Paris St. Germain - Manchester City (Fußball, Champions League, Halbfinale, DAZN und Sky)* Donnerstag, 16.00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Deutschland (Handball, Männer, EM-Qualifikation, ARD)* Donnerstag, 18.00 Uhr: Deutschland - Tschechien (Eishockey, Testspiel aus Nürnberg, Sport 1)* Donnerstag, 18.30 Uhr: Hamburger SV - Karlsruher SC (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. medi Bayreuth - Hamburg Towers (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 20.30 Uhr: ratiopharm Ulm - Crailsheim Merlins (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Manchester United - AS Rom (Fußball, Europa League, Nitro)* Freitag, 03.00 Uhr: Edmonton Oilers - Calgary Flames (Eishockey, NHL, DAZN)* Freitag, 11.00 Uhr: Madrid Open (Tennis, WTA Turnier der Damen, DAZN)* Freitag, 15.00 Uhr: Porsche Carrera Cup (Motorsport, Rennen aus Belgien, Sport 1+)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Rasta Vechta - Alba Berlin (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Werder Bremen - RB Leipzig (Fußball, DFB-Pokal, Halbfinale, ARD)* Freitag, 21.00 Uhr: Marseille - Straßburg (Fußball aus Frankreich, 1 Liga. DAZN)* Samstag, 12.35 Uhr: GP von Spanien (Motorrad-WM, Servus TV)* Samtag, 14.00 Uhr: Eschborn - Frankfurt (Straßenrennen, Radsport, Eurosport)* Samstag, 18.00 Uhr: FC Crotone - Inter Mailand (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Samstag, 20.00 Uhr: Salt Lake City - Kansas City (Fußball aus den USA, MLS, DAZN)* Samstag, 20.30 Uhr: Borussia Dortmund - Holstein Kiel (Fußball, DFB-Pokal, Halbfinale, ARD)* Sonntag, 13.30 Uhr: Tennis aus München (ATP-Turnier der Herren, Finale, Bayerisches Fernsehen)* Sonntag, 14.30 Uhr: Ajax Amsterdam - FC Emmen (Fußball aus den Niederlanden, Eredivisie, DAZN und Sportdigital.TV)* Sonntag, 15.00 Uhr: BG Göttingen - FC Bayern München (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 17.00 Uhr: Eishockey, DEL-Finale (Spiel 1, Gegner werden ab Montag zuvor ermittelt, Sport 1)* Sonntag, 18.00 Uhr: Udinese Calcio - Juventus Turin (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Sonntag, 19.00 Uhr: Großer Preis von Portugal (Formel 1 aus Portimao, Sky)