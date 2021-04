Joyn bringt «M.O.M.» im Mai zurück

Vermischtes

Mit gleich drei Joyn Orginals und weiteren Serien startet der Streamingdienst-Anbieter

Skandalös wird es ab dem 13. Mai 2021 mit der zweiten Staffel der Serie, die exklusiv auf Joyn Plus+ zu sehen sein wird. Die Joyn-Kuppelshow wurde im vergangenen Jahr stark kritisiert und war sogar Sexismus-Beschwerden ausgesetzt. Trotz der ganzen negativen Kritik und den über 100 Beschwerden gegen die Werbekampagne der ersten Staffel, entschließt sich Joyn die Serie fortzuführen. In der zweiten Staffel der Dating-Show werden 14 Single-Frauen auf einen Senior und Junior in Mexiko losgelassen. Beide sollen mit ihrer unterschiedlichen Art die Frauen in ihren Bann ziehen, erneut steht die Frage im Raum: „Kennt Liebe eine Altersgrenze oder schmilzt diese in der strahlenden Sonne Mexikos dahin?“Wie bereits berichtet, startet am 6. Mai die neue Personality-Sendungmit Aaron Troschke. In seiner Sendung nimmt der YouTube-Star die neusten Tops, Flops und Trend-Themen in der bunten Welt der Influencer unter die Lupe – und das aus einem Studio, das bei ihm Erinnerungen weckt. Die neue Joyn Show kombiniert klassisches TV mit der digitalen Welt, in der sich Troschke "wie kein anderer auskennt". Zusätzlich sorgt Sidekick Marvin Wildhage für investigative Clips. Die Serie wird kostenlos auf Joyn verfügbar sein. Ebenfalls ein Projekt mit YouTuber-Beteiligung wird mitab dem 28. Mai gestartet. Dort soll der an Tourette leidende Jan, der Protagonist des «Gewitter im Kopf»-Kanals, auf das Dating vorbereitet werden. Zusammen mit seinem Freund Tim besuchen sie einen Flirt-Coach, eine Benimm-Expertin, eine Domina und sie lassen sich sogar von einer Liebeshexe verzaubern. Die beiden bekommen Tipps und Tricks und Einblicke in die unterschiedlichsten Facetten der Liebe, werden dabei aber immer wieder von Jans Tourette-Syndrom unterbrochen.Als weiteres Highlight hinter der Joyn-Bezahlschranke ist ab dem 8. Mai die sechste Staffel von «Homeland» verfügbar. Zusätzlich gibt es Neues von der Anwaltsserie, davon erscheint die zweite Staffel ab dem 3. Mai – ebenfalls bei Joyn Plus+. Der 27. Mai hält eine gute Nachricht für alle Horror-Fans bereit, denn dann können die Joyn-Nutzer den Film «Escape Room» ► streamen, in dem sechs Fremde jeglichen Scharfsinn einsetzen müssen, damit sie aus einem Live Escape Room fliehen und somit dem Tod entrinnen.