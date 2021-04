«Ironheart» schnappt sich Chinaka Hodge als Chefautorin

US-Fernsehen

Die Autorin der neuen Marvel-Serie schrieb unter anderem Geschichten für «Amazing Stories».

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ berichtete, wird Chinaka Hodge als Chefautorin angeheuert. Hodge schrieb zuletzt unter anderem das Apple TV+-Reboot «Amazing Stories» und verantwortete die Serienadaption von «Snowpiercer». Außerdem verfasste sie zwei Gedichtbände und schrieb zwei Theaterstücke. Ihren Tag rundet sie mit der Hip-Hop-Band The Getback ab.Inwird Dominique Thorne als Marvel-Charakter Riri Williams spielen, eine geniale Erfinderin und Schöpferin der fortschrittlichsten Rüstung seit Iron Man. Die Serie wurde erstmals während Disneys Investorentag-Präsentation im Dezember als in Entwicklung befindlich angekündigt.Williams wurde 2016 zum ersten Mal in den Marvel-Comics eingeführt, der Schöpfung von Autor Brian Michael Bendis und Künstler Mike Deodato. In den Comics ist sie eine 15-jährige MIT-Studentin, die Iron Man's Rüstung nachbaut, um eine eigene Rüstung zu erschaffen. Iron Man, alias Tony Stark, wird schließlich auf sie aufmerksam und ermutigt sie, das Leben eines Superhelden zu führen.