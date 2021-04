WarnerMedia schnappt sich NHL-Rechte

US-Fernsehen

Das Unternehmen aus Burbank schloss einen Vertrag über sieben Jahre ab.

Der Unterhaltungskonzern WarnerMedia hat sich für sieben Jahre die Rechte an der NHL gesichert. Die Partien werden auf den Kabelsendern TBS und TNT sowie auf dem Streamingdienst HBO Max ausgestrahlt. Laut Insidern hat der Kontrakt einen Wert von über 200 Millionen US-Dollar und erweitert das Sportrechte-Portfolio des Unternehmens zum ersten Mal seit Jahren. Schon Disneys ESPN hat sich bereits ein größeres NHL-Paket gesichert. Die Liga trennt sich von NBCUniversal, das seit 16 Jahren die alleinige Herrschaft über die US-Übertragungsrechte innehatte."Dies unterstreicht unser Engagement bei Turner Sports für Premium-Sportinhalte und erweitert unser Portfolio deutlich", sagte Jeff Zucker, Vorsitzender des Nachrichten- und Sportbereichs von WarnerMedia, während einer Konferenz mit Reportern. Turner wird sich wahrscheinlich zuerst auf die NHL-Programmierung für TNT und TBS konzentrieren, sagte er – das Unternehmen gab nicht bekannt, welcher Wochentag dem Eishockey gewidmet sein wird, da der Zeitplan von TNT bereits MLB- und NBA-Spiele sowie AEW-Wrestling umfasst – und wird sich im Laufe der Zeit stärker auf die Möglichkeiten der Programmierung auf HBO Max konzentrieren. "Da der Konsument weiterhin dorthin läuft, wo der Puck ist", sagte Zucker, wird Streaming eine größere Rolle spielen.Insgesamt erhält Turner Sports die Rechte an bis zu 72 regulären Saisonspielen pro Saison und kann diese Spiele auf HBO Max und über eine Vielzahl von mobilen Bildschirmen zeigen. Zucker deutete an, dass das Unternehmen immer noch offen dafür sei, andere Sportverträge in Betracht zu ziehen. "Wir werden niemals etwas nicht in Betracht ziehen, das richtig und relevant ist", sagte er. "Ich fühle mich gut dabei, wo wir sind, aber wir werden uns nie auf unseren Lorbeeren ausruhen."