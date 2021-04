VOX: Docutainment-Nachschub an Pfingsten

TV-News

Für die frühen Abend an den Pfingstfeiertagen hat VOX «Biete Rostlaube, suche Traumauto» und «Hot oder Schrott» programmiert.

Derzeit läuft am Sonntagvorabend bei VOX das Formatab 18:10 Uhr – mit annehmbarem Erfolg. Die drei bislang ausgestrahlten Ausgaben des Docutainment-Formats verfolgten im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für Marktanteile von guten 5,7 Prozent insgesamt und leicht unterdurchschnittlichen 6,6 Prozent in der Zielgruppe sorgte. Zuvor sorgten auch schon «Die Autodoktoren» für gute Werte. Für den Pfingstsonntag, 23. Mai, hat der Kölner Sender nun die Rückkehr eines anderen Docutainment-Formats angekündigt:Die Sendung ist seit 2010 im VOX-Programm zu finden und wird seitdem regelmäßig ausgestrahlt sowie wiederholt. Darin sucht Moderatorin Panagiota Petridou für die Teilnehmer ein neues, passenderes Auto, das den Bedürfnissen entspricht. In der Folge am 23. Mai sucht Tatjana Hemmer für ihre bald fünfköpfige Familie ein größeres Auto als ihren Skoda Fabia. Ihr Auto braucht sie zudem für ihren Job als Mobile Friseurmeisterin. Petridou sucht deshalb einen Siebensitzer mit viel Stauraum und grüner Plakette.Auch für den Pfingstmontag hat der Privatsender für dasselbe Zeitfenster eine neue Folge eines altbekannten Formats angekündigt: Am 24. Mai ist eine neue Folge vonvorgesehen. Darin werden vier Produkte getestet und von den Testern gewohnt komisch auseinandergenommen. Neben einem „Lick‘ em Cat Scratcher“ – ein Mundstück, um mit den tierischen Mitbewohnern eine tiefere Bindung aufzubauen – werden überdimensionale Wasser- beziehungsweise Luft-Ballons, ein neumodischer Eierschäler und ein elektrischer Koffer untersucht werden. Am Ende gibt es wie immer das Urteil: Hot oder Schrott.