Sky zeigt die Arbeit hinter dem Krimi

TV-News

Im Juli zeigt der Bezahlsender eine Dokumentation über Rita Falk, die Autorin der Provinzkrimis über den Dorfpolizisten Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen.

«Winterkartoffelbrei», «Dampfnudelblues», «Schweinskopf al dente» ► , das sind nur ein paar Titel der Krimi-Reihe um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, die aus der Feder von Rita Falk stammen. Was die Autorin zu Papier bringt, ist auf dem besten Weg zum Bestseller. Neben millionenfachen Buchverkäufen werden die Filme auch regelmäßig verfilmt und begeistern mit Lokalkolorit eine breite Fangemeinde. Nun widmet sich Sky der Schriftstellerin und möchte herausfinden, woher die Inspiration zu den teilweise schauerlichen Geschichten kommt.Dafür lässt der Bezahlsender die Sky Original Dokumentationvon Tosca Media produzieren, die am 9. Juli auf auf Sky Krimi und einen Tag später bei Sky Crime zu sehen sein wird. Zudem findet sie ihren Weg zum Streamingservice Sky Ticket. Mit der Autorin geht es auf Inspirations- und Spurensuche im realen Leben. Falk nimmt die Zuschauer mit in ihren Krimikosmos, wenn sie einen neuen Fall erarbeitet, recherchiert, Zeugen trifft und kriminologische Untersuchungen akribisch analysiert. Der 60-minütige Film zeigt, wie aus realen Verbrechen Krimis werden und aus Geschehnissen eine packende Geschichte.„Ein Projekt ganz nach meinem Gusto: Ein Spagat zwischen realen Verbrechen, der Psyche von Tätern und meiner Gedankenwelt. Unterstützung erhalte ich dabei von meinem Hund Zenzi. Das verspricht beste Unterhaltung, oberhalb und unterhalb des Weißwurstäquators - denn das Leben schreibt die spannendsten Gschichtn“, erklärt Rita Falk. Für die Regie der Reportage zeichnet sich Victor Grandits verantwortlich, der auch zusammen mit Marian Hajduk als Autor tätig war.