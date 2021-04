«Stern Crime Noir»: Das neue Audioformat mit Jens Harzer

Vermischtes

In «Stern Crime Noir» liest der Schauspieler Jens Harzer historische Kriminalfälle, die fesseln sollen.

Jens Harzer, bekannt aus Serien und Filmen wie «Babylon Berlin» oder dem «Tatort», bekommt nun von der True-Crime-Marke Stern Crime sein eigenes Hörbuch «Stern Crime Noir». Dort liest der Schauspieler historische Kriminalfälle, die die Zuschauer durch seine ruhige und aber eindringliche Stimme auf eine Zeitreise mitnehmen sollen. Jeden zweiten Mittwoch können die Hörer von crimeplus.de eine der zwölf neuen Folgen der Audioreihe mitverfolgen, dabei liest Jens Harzer immer eine Geschichte von 25 bis 40 Minuten Länge. Den Auftakt macht das neue Format mit der Geschichte „Blutsturm“, der Fall eines jungen Paares, das Ende der 1950er-Jahre in den USA mehrere Morde beging und sich im kollektiven Gedächtnis des Landes festsetzte.Davon, dass Jens Harzer der richtige Mann für die Erzählungen ist, ist auch Giuseppe Di Grazia, der Redaktionsleiter von Stern Crime, überzeugt: „Jens Harzer nähert sich jedem der Texte mit vorsichtig tastender Nachdenklichkeit. Den Geschichten in «Stern Crime Noir» verleiht er so eine beispiellose Tiefe und Intensität, die bereits nach wenigen Sekunden des Zuhörens jeden fesseln. Jens Harzer ist ein Erzähler, dessen Kraft aus dem Leisen kommt.“«Stern Crime Noir» ist exklusiv für Stern-Crime-Plus-Abonnenten erhältlich. Neukunden können das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Anschließend kommen monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro auf die Hörer zu.