«Ein Mann, ein Wort»: Tobias Mann bekommt Online-Format

Vermischtes

Nach dem aus von «Mann, Sieber!» bekommt Tobias Mann eine neue ZDF-Online-Satire-Show.

Fünf Jahre lang führten Christoph Sieber und Tobias Mann die Late-Night-Show «Mann, Sieber!» im ZDF . Dort lieferten sich Mann und Sieber, meist in Form von einer Stand-up-Comedy, einen Schlagabtausch über die aktuellsten Themen. Zusätzlich gab es noch gelegentliche Studio-Aktionen wie „Der große Mannini“ oder „Der Blattmacher“. Ende 2020 wurde die Kabarett-Show von Christoph Sieber und Tobias Mann beendet und die beiden gingen von da an getrennte Wege, Sieber übernahm die Moderation der WDR-Show «Mitternachtsspitzen», während Mann beim ZDF blieb.Nun ist auch wieder eine Show für Tobias Mann geplant. In der ZDF-Online-Show «Ein Mann, ein Wort» kommentiert der Kabarettist die wichtigsten tagesaktuellen Themen. Die Show nimmt sich – wie der Name schon verrät – Schlagwörter vor und veranschaulicht, wie ein einziges Wort ganze Debatten auslösen kann. Tobias Mann greift dabei in seinem neuen Format mehrere Schlagwörter auf und mischt etwas Musik und satirische Schrägtöne mit dazu. Heraus kommt ein erfrischender Blick auf ein verbissen umkämpftes Meinungs-Chaos.Ab dem 29. April, können sich die Zuschauer jeden Donnerstag um 18:00 Uhr auf eine neue Folge der ZDF-Produktion freuen. Zu finden ist «Ein Mann, ein Wort» in der ZDFmediathek und im ZDF-Comedy-Channel auf dem YouTube-Kanal «ZDF Comedy».