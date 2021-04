«The Twin Paradox» soll verfilmt werden

US-Fernsehen

Die amerikanische Produktionsfirma Dick Cook Studios (DCS) hat die Film- und Fernsehrechte an dem Charles-Watcher-Romanerworben. "«The Twin Paradox» ist mit Abstand der beste Wissenschaftsthriller, den ich je gelesen habe", sagte DCS-Vorsitzender Dick Cook."Charles ist nicht nur ein großartiger Produzent und ein großartiger Mensch, er ist auch ein innovativer und visionärer Geschichtenerzähler, der ein brillantes, spannendes Konzept mit Wendungen an allen Ecken und Enden entwickelt hat. DCS könnte sich nicht mehr darauf freuen, mit Charles zu arbeiten und diese bemerkenswerte Geschichte mit dem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen.Was als dunkles Geheimnis des Kalten Krieges begann, entwickelte sich in «The Twin Paradox» zu einem Versuch, die DNA der größten Denker der Geschichte wiederzubeleben. 18 Jahre später sind die kühnsten Fantasien der Menschheit wahr geworden. "Ich bin absolut begeistert, mit Dick Cook zusammenzuarbeiten, um «The Twin Paradox» auf Film und Fernsehen zu bringen", sagte Wachter. "Nachdem er an der Spitze von Disney einige der größten Franchise auf den Weg gebracht hat, hat er ein unglaubliches Gespür für große Ideen und phantasievolle Inhalte, die ein absolutes Vergnügen beim Zuschauen sind. 'The Twin Paradox' hätte kein besseres Zuhause finden können."