Umbau geht weiter: RTL News bündelt Sport-News und Live-Sport

Vermischtes

Zum 1. Juli fasst die Anfang des Jahres gegründete RTL News GmbH die Sportberichterstattung und die Redaktion Live-Sport, die bisher bei RTL angesiedelt war, im Sport-Ressort unter Leitung von Andreas von Thien zusammen.

Die RTL News GmbH hat zum 1. Februar offiziell ihre Arbeit aufgenommen, nicht erst seit dem hat sich an vielen Stellen in der Mediengruppe RTL Deutschland etwas verändert. Beispielsweise muss Dieter Bohlen den Sender RTL verlassen, dafür hat man mit Jan Hofer und Hape Kerkeling zwei bekannte Gesichter ins Boot geholt. Das Image des Senders ist im Wandel – vor den Kameras. Doch auch hinter den Kulissen gehen die Veränderungen der Mediengruppe weiter. Nun gab man bekannt, dass zum 1. Juli das neugegründete RTL News die Sportberichterstattung und die Redaktion Live-Sport, die bisher bei RTL angesiedelt war, in einem neuen Sport-Ressort zusammenfasst. Die Leitung dafür übernimmt Andreas von Thien. Sein Stellvertreter wird Timo Latsch sein.Im Zuge der Umstrukturierung wechselt zudem Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion, und sein Team zu RTL News und wird dort Mitglied der Führungscrew und berichtet in seiner neuen Funktion direkt an RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter. Schmitter sagt zur Neuordnung: „Mit der Zusammenlegung dieser beiden Topteams in der RTL News wollen wir unsere starke Sportposition weiter ausbauen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Sportberichterstattung und dem Live-Sport aus einer Hand unsere umfangreichen Sport-Rechte den Zuschauer:innen und Usern noch besser und emotionaler präsentieren können. Mit Frank Robens und seinem Team heißen wir zudem in der internationalen Sportwelt bestens vernetzte Kolleg:innen mit ihrer Expertise in der Umsetzung großer Sportevents herzlich willkommen.“Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten RTL News, verweist auf das breitgefächerte Sportangebot der Sendergruppe: „Ob DFB-Länderspiele, die UEFA Europa League oder die Formel 1 – wir haben tolle Sportrechte und wollen hier Vollgas geben für die bestmögliche Präsentation im TV und auf unseren Plattformen. Daher ist die Verbindung von Sport-News und Live-Sport eine perfekte Kombi. Herzlichen Glückwunsch an Andreas von Thien für seine nun erweiterte Funktion und viel Erfolg dem gesamten Team.“Erst am Montag war bekannt geworden, dass RTL den ehemaligen Weltfußballer Lothar Matthäus als Länderspielexperten verpflichten konnte. Er wird neben seiner Tätigkeit bei Sky bis Mai 2022 bei der Berichterstattung der «European Qualifiers» bei RTL zu sehen sein. Er folgt damit auf Uli Hoeneß, der im März dreimal im Einsatz war, dessen Vertrag allerdings nicht verlängert wurde.