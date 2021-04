«SEAL Team»: Die vierte Staffel auf TNT

TV-News

Ab dem 3. Juni strahlt TNT Serie die vierte Staffel der Actionserie «SEAL Team» jeden Donnerstag um 21:00 Uhr aus.

Mit der vierten Staffel vonzeigt TNT Serie ab dem 3. Juni wieder die gefährlichen Abenteuer der Elitetruppen des US-Militärs in deutscher Erstausstrahlung. Auch in der neuesten Runde werden die Männer und Frauen des Bravo-Teams auf die risikoreichsten Einsätze der Welt geschickt, bei denen sie nur knapp mit dem Leben davonkommen.Zu den gefährlichsten Manövern beordert die US-Navy mit den SEALs ihre besten Leute. Jason Hayes‘ Bravo-Team besteht aus seinem engsten Vertrauten Ray Perry, dem ausgezeichneten Scharfschützen Sonny Quinn und dem hoch motivierten Sprachtalent Clay Spenser. Unterstützt werden sie unter anderem von Commander Eric Blackburn, der Analytikerin Mandy Ellis und Geheimdienst-Offizierin Lisa Davis. In der vierten Staffel von «SEAL Team» steht das Team vor seinen bislang größten Herausforderungen, sowohl auf als auch abseits des Schlachtfelds. Jason fällt es schwer sein Team anzuführen, Ray widmet sich schwierigen Spezialaufträgen und Clay und Sonny stehen vor unerwarteten Scheidewegen in ihrem Privatleben. Zu Beginn der neuen Staffel betritt das SEAL Team feindliches Gebiet im verschneiten, kaum zugänglichen Spin-Ghar-Gebirge. Sie haben den Auftrag erhalten den Anführer einer Terroristengruppe zu fassen. Als die SEALs angegriffen werden, wird Hayes von seinem Team getrennt. Ab sofort ist er auf sich allein gestellt und in akuter Lebensgefahr.Auch in der vierten Staffel der starbesetzten Action-Serie spielen wieder unter anderem Neil Brown Jr., bekannt aus «Straight Outta Compton», zusammen mit A.J. Buckley, bekannt aus «Murder in the First», und Max Thieriot, der auch schon in «Bates Motel» zu sehen war, in den Hauptrollen mit. Es sind auch Darsteller wie Judd Lormand, Jessica Paré und Toni Trucks zu sehen. Die Executive Producer der Serie sind Spencer Hudnut, Christopher Chulack, Sarah Timberman, Carl Beverly und Boreanaz. «SEAL Team» ist immer donnerstags um 21:00 Uhr auf TNT Serie zu sehen.