Netflix-Filmsommer 2021

Der Streamingdienst veröffentlichte eine aktualisierte Übersicht.

Bereits Anfang des Jahres kündigten die Verantwortlichen des Streamingdienstes Netflix an, zahlreiche neue Spielfilme zu präsentieren. Ziel des Unternehmens sei es, neben den zahlreichen Serien auch Spielfilme für alle Genres anzubieten. Bereits am Donnerstag macht der Horrorfilmmit Amanda Seyfried den Auftakt.Schon am 30. April kommt die animierte Komödievon den «Spider-Man: Into the Spider-Verse»-Produzenten Phil Lord und Christopher Miller auf die Plattform. Im Mai debütiert Amy Adams in, der Film ist eine Adaption über eine Agoraphobie, die nach einer Pandemie wieder an Relevanz gewinnt.Im Juni und Juli bekommen die Abonnenten den Animationsfilmzu sehen, ehe Guillermo del Toroserscheint. Der August ist mitund, ein Remake von «She's All That», vollgepackt. Zwischen April und August werden in etwa 30 neue Filme debütieren.