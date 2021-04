Primetime-Check

Dienstag, 27. April 2021

Fabian Riedner von 28. April 2021, 08:35 Uhr

Wie erfolgreich waren Das Erste mit seinen Serien? Punktete RTL mit «I Can See Your Voice»?

Das Erste erreichte mit «Um Himmels Willen» und «In aller Freundschaft» 4,77 sowie 4,86 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 15,2 und 15,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 4,5 und 5,9 erzielt, danach verbuchten «Report München» und «Tagesthemen» 4,1 sowie 6,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum erzielte man 3,11 respektive 2,49 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,3 und 11,1 Prozent.



Beim ZDF erreichte «ZDFzeit» und «Frontal 21» 3,60 und 2,68 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 11,4 und 8,5 Prozent. Das «heute-journal» sicherte sich im Anschluss 3,77 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 13,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte man 6,4, 5,5 und 9,4 Prozent. Sat.1 holte mit «112 Notruf Deutschland» immerhin 1,09 Millionen, in der Zielgruppe wurden 6,5 Prozent erzielt.



«I Can See Your Voice» wollten 1,84 Millionen Zuschauer sehen, mit 0,83 Millionen jungen Menschen fuhr RTL 10,2 Prozent Marktanteil ein. Unterdessen erzielte «Joko und Klaas gegen ProSieben» 1,53 Millionen Zuschauer, von denen 1,14 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei tollen 14,9 Prozent. «Sing meinen Song» brachte VOX 9,5 Prozent bei den Umworbenen, insgesamt schalteten 1,52 Millionen ein, was 4,9 Prozent des Gesamtmarktes entsprachen.



«Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken» lockte 1,10 Millionen Zuschauer nach Mannheim, in der Zielgruppe fuhr man 6,5 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins verließ sich auf «16 Blocks», der 1,20 Millionen Zuschauer brachte. Bei den Umworbenen sorgte dies für 5,8 Prozent.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

