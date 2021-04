«Dont Forget the Lyrics»: FOX bestellt neue Folgen

US-Fernsehen

Die musikalische Spielshow wird im kommenden Jahr zurückkommen.

Bei FOX kehrt die Showzurück. Als Moderatorin angelte sich der Fernsehsender Niecy Nash, die schon vertretungsweise die fünfte Staffel von «The Masked Singer» moderierte. Für «Clean House» gewann sie einen Daytime-Emmy. "Niecy Nash ist eine der talentiertesten, beliebtesten und temperamentvollsten Personen in der Branche", sagte Rob Wade, President of Alternative Entertainment and Specials, Fox Entertainment."Sie ist seit vielen Jahren eine gute Freundin von Fox, zuletzt bei «The Masked Singer», und wir freuen uns sehr, sie in der nächsten Saison mit «Don't Forget the Lyrics» auf Sendung zu haben." Die Show war bereits Teil des FOX-Programms und wurde zwischen 2007 und 2009 ausgestrahlt und von Wayne Brady moderiert. Eine landesweite, lokale Version war zwischen 2010 und 2011 zu sehen.«Don't Forget the Lyrics», kreiert von Jeff Apploff, wird während der TV-Saison 2021-2022 auf Fox ausgestrahlt und auch auf der kostenlosen, werbefinanzierten Tubi-Plattform von Fox Entertainment gestreamt. "«Don't Forget the Lyrics» ist mein Baby, seit es 2007 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde", sagt Apploff, der auch als ausführender Produzent fungiert. "Es war nicht nur ein Hit auf Fox, sondern wir haben die Show auch in über 20 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Wir sind so dankbar, dass wir diese unglaublich lustige und unterhaltsame Show mit der unglaublichen Niecy Nash am Ruder zurückbringen können."