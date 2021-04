«Invincible» bekommt zwei weitere Staffeln

US-Fernsehen

Das Animationsdrama, das von Robert Kirkman kommt, geht weiter.

Hey @InvincibleHQ fans! @steveyeun & I have some potentially exciting news to share about season 2 and... pic.twitter.com/1rgEQCTwxR — Robert Kirkman (@RobertKirkman) April 29, 2021

Die Streaming-Abteilung von Amazon hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Serie «Invincible» für zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Die Nachricht kam am Donnerstag, einen Tag vor dem Finale der ersten Runde. Die einstündige Animationsserie für Erwachsene basiert auf dem gleichnamigen Skybound/Image-Comic."Ich bin Amazon extrem dankbar für die Unterstützung und die Hingabe, die sie hinter «Invincible» gestellt haben", sagte Kirkman in einem separaten Statement. "Der Comic ist wirklich ein Liebesbrief an ein Genre, das Cory (Walker) und ich schon als Kinder gelesen und geliebt haben, und es war eine dankbare Reise, zu sehen, wie unsere Charaktere durch die Zeichentrickserie wieder zum Leben erweckt wurden. Wir sind mehr als begeistert, diese Geschichte für mindestens zwei weitere Staffeln fortzusetzen."Das Format dreht sich um den 17-jährigen Mark Grayson (Yeun), der genau wie jeder andere Junge in seinem Alter ist - außer, dass sein Vater der mächtigste Superheld des Planeten ist, Omni-Man (J.K. Simmons). Aber als Mark seine eigenen Kräfte entwickelt, entdeckt er, dass das Erbe seines Vaters vielleicht nicht so heldenhaft ist, wie es scheint.