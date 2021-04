Zwei neue Factuals für RTLZWEI

TV-News

Die beiden Shows stammen vom Produktionsunternehmen youngest Media.

Für die nächste Fernsehsaison beauftragt RTLZWEI die Produktion zweier neuer TV-Shows. Intreten verschiedenen Familien in speziellen „Abnehm-Challenges“ gegeneinander an, während in der zweiten Factual-Showdas Putzen zum Teamsport wird. Zwei Reinigungsteams mit insgesamt vier „Putzteufeln“ müssen zeigen, wie gut sie im Säubern sind. Beide Shows werden von der Münchner youngest Media GmbH produziert. Wann diese Shows auf RTLZWEI ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt, der Sender möchte diese Termine erst zu einem späteren Zeitpunkt festlegen.Bei «Kampf den Kilos – Wer verliert, sahnt ab» treten zwei übergewichtige Familien in einem Abnehm-Kampf gegeneinander an. Sechs harte Monate müssen sie durchstehen und dabei möglichst viele Pfunde loswerden. Doch die Familien verlieren auf ihrer Abnehm-Reise nicht nur Gewicht, sie gewinnen auch noch etwas hinzu – denn jedes verlorene Kilo spült der siegreichen Familie bares Geld in die Kasse. Zu Beginn der Challenge werden alle Familienmitglieder auf eine Waage gestellt und das Gesamtgewicht wird in einen „Familienjackpot“ umgerechnet, den das siegreiche Team anschließend mit nach Hause nehmen darf.Mit «Putzteufelswild – An die Besen, fertig, los» läutet RTLZWEI den Frühjahrsputz ein. Im Wettbewerb um den Titel des einzig wahren Putzchampions und ein Preisgeld von 1.000 Euro treten in dem neuen Format pro Folge vier „Putzteufel“ in zwei Teams gegeneinander an. Die Aufgabe: eine vollkommen verdreckte Wohnung in nur zwei Stunden auf Hochglanz zu bringen – und zwar besser als das gegnerische Team und mit allem, was die Putzkammer hergibt. Da heißt es Aufräumen, Entmüllen, Saugen, Wischen, Schrubben und mehr, denn der Dreck muss weg und die Uhr tickt. Einstige Teammitglieder werden in der Finalrunde schließlich zu Konkurrenten.