Toni Collette steigt bei «The Staircase» ein

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wirkt bei der neuen HBO Max-Serie mit.

Toni Collette wird zusammen mit Colin Firth in der neuen Miniseriebei HBO Max mitspielen. Die Serie, die acht Episoden umfasst, basiert auf der gleichnamigen Doku-Serie sowie einigen Büchern über den Fall von Michael Peterson, der 2001 beschuldigt wurde, seine Frau Kathleen ermordet zu haben.Er behauptete, sie sei nach einem Treppensturz in ihrem Haus gestorben, aber die Polizei vermutete, dass er sie zu Tode geknüppelt und die Szene so inszeniert hatte, dass es wie ein Unfall aussah. Collette gehört zu den besten Schauspielerinnen des Landes und war zuletzt in «Unbelievable» zu sehen. Für «United States of Tara» wurde sie mit dem Golden Globe ausgezeichnet.«The Staircase» wurde im März bei HBO Max als Serie aufgenommen. Die Serie wird von den Showrunnern Antonio Campos und Maggie Cohn geschrieben und produziert. Campos wird bei sechs der acht Episoden auch Regie führen. Dies ist eine Koproduktion zwischen HBO Max und Annapurna Television.