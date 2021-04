«Alarm für Cobra 11» ist auch keine Lösung

Quotennews

In der tiefen Nacht konnte die Late-Night-Show «Täglich frisch geröstet» nicht überzeugen.

Schon bald verschwindet die Fernsehshowauf den Fernsehfriedhof. Das Format, das vom ehemaligen «TV total»-Moderator Stefan Raab produziert wurde, konnte weder inhaltlich noch quotenmäßig überzeugen. Selbst mit Jens „Knossi“ Knossalla als dauerhaften Host startete das Format nicht durch.Zwischen 00.40 und 01.35 Uhr wollten gerade einmal 0,36 Millionen Zuschauer die Ausgabe sehen, in der Mario Barth zu Gast war. Der Marktanteil lag dieses Mal bei 6,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden dieses Mal 0,15 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil belief sich auf 9,5 Prozent.Bei RTL ist man so wenig von «Täglich frisch geröstet» begeistert, dass man die Primetime lieber mit vier alten-Episoden füllte. Die Auftaktepisode erreichte 1,80 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 10,4 Prozent ermittelt. Die drei weiteren Geschichten beliefen sich auf 1,52, 1,15 und 0,87 Millionen, in der Zielgruppe waren maue 9,2, 7,8 und 8,8 Prozent die Folge.