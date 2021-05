DFB-Pokal-Halbfinale vor 5,49 Millionen Fernsehenden

Quotennews

Am gestrigen besiegte RB Leipzig nach Verlängerung Werder Bremen und zog somit ins Finales des DFB-Pokals ein.





Im Halbfinale des DFP-Pokals trat am gestrigen Abend Werder Bremen gegen RB Leipzig an. Dies war zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine im DFB-Pokal. Nachdem in den regulären 90 Minuten keine Tore gefallen waren, ging es in die Verlängerung, welche Leipzig schließlich mit 2:1 für sich entschied. Somit steht RB Leipzig im Finale des DFB-Pokals. Das Programm im Ersten wurde von Matthias Opdenhövel moderiert, der Thomas Broich als Experte zu Gast hatte.Vor dem Anstoß sendete das Erste zunächst dasund erreichte hiermit bereits 3,52 Millionen Fernsehende und einen guten Marktanteil von 13,3 Prozent. Die jüngere Gruppe war mit 0,95 Millionen Interessenten vertreten, welche eine hervorragende Quote von 13,0 Prozent einfuhren. Mit 5,49 Millionen Zuschauern erhöhte sich der Marktanteil schließlich auf einen starken Wert von 18,3 Prozent. Somit musste sich die Übertragung einzig der Krimiserie im ZDF geschlagen geben. Die 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten mit ausgezeichneten 17,1 Prozent Marktanteil knapp hinter «Let's Dance».Für diein der Halbzeitpause sowie die zweite Hälfte des Spiels blieben noch 4,45 Millionen Sportfans dran. Die Sehbeteiligung sank somit auf einen hohen Wert von 14,0 Prozent. Die 1,18 Millionen jüngeren Fernsehenden hielten sich weiterhin sehr gut bei 13,9 Prozent Marktanteil. Ab 23.00 Uhr folgte schließlich der, der den Abend vor 1,53 Millionen Zuschauern beendete. Hier wurden jedoch nur noch annehmbare 9,1 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,48 Millionen Jüngeren hielten sich mit hohen 9,3 Prozent zumindest noch ein ganzes Stück über dem Senderschnitt.