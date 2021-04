TVNow obduziert wieder mit Jan Josef Liefers

Vermischtes

Neben vielen bereits angekündigten Formaten präsentiert der RTL-Streamer TVNow im Mai eine neue Folge von «Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers». Zudem hält man eine neue, eigenproduzierte Doku-Reihe bereit.

Die Programmmachen von TVNow kommen derzeit kaum hinterher beim Bekanntgeben neuer Formate für die Streamingplattform. In den vergangenen Tagen kündigte man bereits den Start der ersten lesbischen Dating-Showfür den 25. Mai an. Auch der Start der Doku-Reihe, in der der Autor bei seinen zwölf Therapiesitzungen hautnah begleitet wird, ist bekannt. Los geht es damit ab 3. Mai.Nun gab man zudem bekannt, dass die „True-Crime-Offensive“ ebenfalls Nachschub erhält. So wird es eine weitere Ausgabe vongeben. Das Format debütierte im Januar dieses Jahres, nun soll es am 20. Mai eine weitere Folge mit Deutschlands wohl bekanntestem Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos und dem «Tatort»-Darsteller Jan Josef Liefers geben. In der zweiten Episode widmen sie sich der Untersuchung eines realen Todesfalls – von der computertomographischen Betrachtung über die äußere und innere Leichenschau bis zur finalen Versorgung der Toten. Dieses Mal geht es unter anderem um die Obduktion einer Leiche, die möglicherweise ertrunken sein soll.Ein weiteres TVNow-Original feiert schon am 13. Mai seine Premiere. Dann dreht sich in der vierteiligen True-Crime-Doku alles um „den deutschen Jack the Ripper“ Frank Gust.beleuchtet das Leben des verurteilten Mörders, angefangen mit seinen ersten Monaten im Säuglingsheim bis hin zu seiner Mordserie zwischen 1994 und 1998. In der Zeit misshandelt und ermordet er vier Frauen. Neben Gusts Mutter und dessen Ex-Freundin kommen auch Experten wie Kriminalpsychologe und FBI-Profiler Prof. Dr. Thomas Müller zu Wort. In weiteren exklusiven Dokus wieoderstehen noch mehr echte Verbrechen im Mittelpunkt.