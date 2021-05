Terence Hill und Bud Spencer den ganzen Tag

Quotennews

Den 1. Mai konnte man bei KabelEins getrost Bud-Spencer-und-Terence-Hill-Tag nennen. Ab 12:45 Uhr und bis in die Nacht hinein gab es ausschließlich Filme mit den beiden Haudegen.

Carlo Pedersoli und Mario Girotti haben zweifelsohne viel für die Filmindustrie getan, sind jedoch wohl eher bekannt als Bud Spencer und Terrence Hill. Mit unzähligen Filmen beglückten sich über mehrere Jahrzehnte die Zuschauer, was KabelEins zum 1. Mai wohl gebührend feiern wollte. Ab 12:45 Uhr sendete KabelEins ausschließlich Streifen mit den beiden oder zumindest einem der beiden Schauspielern in den Hauptrollen. Den Start machteaus dem Jahr 1983. Der Streifen manifestiert das Regiedebüt von Terence Hill, in welchem er ebenfalls die Hauptrolle des Pfarrers Don Camillo spielt. Bud Spencer sucht man im Cast jedoch vergebens. Zur Mittagszeit sicherte sich der Film 0,44 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,6 Prozent. In der Zielgruppe war man mit dem Programm bei 0,17 Millionen jüngeren Zuschauern gelandet, diese sorgten für einen Marktanteil von 5,4 Prozent.Im Doppelpack liefen dann die Filmeund, nun auch mit Spencer und Hill im Cast. Das Zuschauer-Interesse steigerte sich im Verlauf des Programms, beginnend mit 0,78 Millionen Zuschauern landete man zum Ende bei 1,06 Millionen. Somit reichte es zu Beginn für 5,2 Prozent Marktanteil, beim zweiten Streifen für 4,9 Prozent. Die Zielgruppe begann mit 0,32 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,3 Prozent und sorgte beim zweiten Film mit 0,48 Millionen Zuschauern für glatte 10 Prozent Marktanteil.in der Primetime liefen also schlechter als der Film direkt im Vorfeld. Hier konnten lediglich 0,87 Millionen Zuschauer gehalten werden, 0,38 Millionen hiervon aus Zielgruppe. Die Marktanteile sanken auf 2,8 und 4,9 Prozent. Den Schlusspunkt des Tages setzte Terence Hill erneut alleine mit dem Film. Mit 0,82 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren konnten fast alle aus der Primetime gehalten werden, die 0,4 Millionen Zuschauer der Zielgruppe steigerten den Primetime-Wert sogar. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 4 Prozent und 7 Prozent in der Zielgruppe.