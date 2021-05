Jubiläumsfolge von «Grill den Henssler» sorgt wieder für Aufwind

Quotennews

Die 100. Ausgabe der Kochshow wurde am gestrigen Abend ausgestrahlt und stoppte den Abwärtstrend. Auch den «Die Sommertrends 2021» bei Kabel Eins gelang zumindest eine kleine Steigerung.



feierte am gestrigen Abend ein Jubiläum. Es wurde die 100. Folge der Kochsendung ausgestrahlt und zu diesem Anlass waren besondere Gäste mit dabei. Die Autoexpertin Panagiota Petridou trat schon in der ersten Folge 2013 an. Für den Reality-TV-Star Detlef Steves war es bereits die 15. Teilnahme in der Kochshow. Dazu kam noch Comedian Mario Barth. Die Herausforderer für Steffen Henssler wurden von Ali Güngörmüs gecoacht.In der vorherigen Woche hatte das Programm an Reichweite verloren, so dass VOX mit 1,33 Millionen Fernsehenden und 4,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt lag. Die 0,61 Millionen Umworbenen waren auf eine passable Quote von 6,4 Prozent zurückgefallen. Mit der Jubiläumsausgabe ging es wieder aufwärts und 1,67 Millionen Zuschauer bedeuteten einen neuen Staffelbestwert. Somit verbesserte sich der Marktanteil auf hohe 5,9 Prozent. Auch die 0,68 Millionen Jüngeren machten 2,5 Prozentpunkte gut und lagen nun bei einer starken Quote von 8,9 Prozent.Die Auftaktfolge der Reportagebei Kabel Eins überzeugte in der Vorwoche nur 0,47 Millionen Neugierige. Dies glich einem mickrigen Marktanteil von 1,4 Prozent. Auch bei den 0,21 Millionen Werberelevanten wurde eine enttäuschende Sehbeteiligung von 2,3 Prozent ermittelt. In dieser Woche drehte sich alles rund um das Thema Camping. Auch wenn es weiterhin nicht gut lief, war dennoch eine deutliche Verbesserung auf 0,74 Millionen Zuschauer und maue 2,2 Prozent Marktanteil zu erkennen. Die 0,38 Millionen Umworbenen verdoppelten die Quote beinahe und landeten so bei passablen 4,1 Prozent.