«Tuca & Bertie» geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Adult Swim kündigte die zweite Staffel für Mitte des Monats an.

Die animierte Seriewird bei Adult Swim am 13. Juni um 23.30 Uhr fortgesetzt. Die animierte Serie, in der die Comedians Tiffany Haddish und Ali Wong den jeweiligen Charakteren ihre Stimme leihen, war früher eine Netflix-Serie. Aber nachdem der Streamingdienst sie 2019 abgesetzt hat, hat Adult Swim die Serie wiederbelebt."Wir sind so aufgeregt, auf Adult Swim zu sein! Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt unsere Mädchen Tuca und Bertie – und unseren Hauptdarsteller Speckle – sieht, wie sie in dieser Staffel neuen Unsinn anstellen", so Schöpferin und ausführende Produzentin Lisa Hanawalt.Neben Hanawalt fungieren auch Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Haddish und Wong als ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von Michael Eisners The Tornante Company, die Animation wird bei ShadowMachine gemacht.