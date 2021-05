FX will mehr «Mayans M.C.»

US-Fernsehen

Bereits im kommenden Jahr soll die vierte Staffel laufen.

Der Unterhaltungssender FX, der zu Disney gehört, wird eine vierte Staffel vonbestellen. Am kommenden Dienstag ist das Finale der dritten Runde angesetzt, nun weiß Serienschöpfer Kurt Sutter, dass es 2022 neue Episoden geben soll. «Mayans M.C.» wird von James, Michael Dinner und Sutter exekutiv produziert. Die zehn-teilige dritte Staffel wird von 20th Television und FX Productions produziert."Elgin James, seine kreativen Mitarbeiter, diese unglaubliche Besetzung und Crew haben eine weitere epische Staffel von «Mayans M.C.» abgeliefert", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX Entertainment. "Über drei Staffeln hinweg hat «Mayans» Geschichten erzählt, die weit über die Grenze hinaus nachhallen, in der der Club wächst und gedeiht, und die Fans in ihre Welt einladen und ihnen einen Platz am Tisch geben.""Ich bin allen bei FX und 20th zu tiefstem Dank verpflichtet, dass sie uns erlauben, die Geschichten der Charaktere weiter zu erzählen, die Kurt und ich erschaffen haben und die unser Cast und unsere Crew in Staffel drei zu neuen Höhen geführt haben", so James. "In Staffel vier freuen wir uns darauf, tiefer in die Wahrheiten der einzelnen Charaktere einzutauchen, die Gefahren der brennbaren Welt, in der sie leben, zu erkunden und für jeden Autor, jedes Cast-Mitglied und jede Crew unseren Platz als Geschichtenerzähler abzustecken."